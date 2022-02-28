Макрон вновь пообщался по телефону с Путиным: о чем говорили

Макрон пообщался с Путиным

В понедельник, 28 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон провел очередной телефонный разговор с Владимиром. Путиным, который длился около 1,5 часа, сообщает BFM TV.

В ходе разговора Макрон попросил Путина прекратить удары по гражданскому населению и обеспечить безопасность основных дорог в Украине. Как сообщил Елисейский дворец, по этим пунктам руководитель Кремля "подтвердил готовность участвовать".

Напомним, президент РФ Путин обвинил Запад в, дескать, "недружественных действиях" в виде санкций, которые мир вводит против Москвы по причине военного нападения на Украину. Он отдал приказ "перевести стратегические силы сдерживания в особый режим дежурства". Речь идет об угрозе применения ядерного оружия.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сделал заявление о том, что Путин вряд ли применит ядерное оружие против Украины. Ему самому невыгодно идти на такой сценарий против народа, который он стремится оккупировать.