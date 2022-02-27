"Не сломаемся и не сдадимся": Арестович ответил на угрозу Путина ядерным оружием Украине

Путин не применит ядерное оружие против Украины - Арестович / УНИАН

Российский президент Владимир Путин не сможет применить ядерное оружие против Украины. В такой ситуации вся европейская часть России и Беларуси станут непригодными для жизни. Окружение главы Кремля также не согласится с таким сценарием, а самому Путину не выгодно наносить ядерный удар по народу, который он хотел бы оккупировать. Украинское государство не боится Москву, а сам глава Кремля уже обеспечил успех для нашего народа. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В своем Facebook он написал о том, что если Россия рискнет нанести ядерный удар по Украине, европейская часть российской территории и Беларусь станут непригодными для дальнейшей жизнедеятельности, причем на многие годы.

"Если нанести один удар, ожидая, что мы сломаемся и сдадимся, то ведь не сломаемся и не сдадимся", - полагает Арестович.

По его словам, против такого сценария выступит и окружение Путина.

"Сдается мне, что даже в случае такой команды, в этой цепочке где-нибудь произойдет сбой. Ибо исполнители очень четко понимают, что последует за выполнением такого приказа - а именно - последует ответ тех, кто сам обладает ядерным оружием на действия маньяка", - добавил чиновник.

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Кроме того, Москва не нанесет удар потому, что Путин хочет оккупировать Украиной и править ею. Он стремится показать, что является безумцем, но это не так. Причем украинское государство его не боится, а все действия Кремля, скорее, великолепно сплотили армию и народ.

"Путину нужна Украина. После применения ядерного оружия - технически невозможно править народом, который это на себе испытал. Особенно - таким народом. Как наш. Мистер Путин - далеко не безумец. Но он хочет, чтобы мы подумали, что он безумец. Не боимся. Просто он надеялся на быстрый и блестящий успех. И он его получил. Правда, не для себя, а - Украины, ее народа и армии. Бывает", - подчеркнул Алексей Арестович.

Напомним, ранее глава РФ Владимир Путин обвинил Запад в якобы "недружественных действиях" в виде санкций, которые цивилизованный мир вводить против Москвы из-за военного нападения на Украину. Он отдал приказ "перевести стратегические силы сдерживания в особый режим дежурства". Фактически речь идет об угрозе применения ядерного оружия.