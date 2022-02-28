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Россия привела в боеготовность свои ядерные силы

28 февраля 2022, 15:27

Пункты управления российских ракетных войск работают в усиленном составе.

Россия ядерное оружие
Россия перевела свои ядерные силы в режим боевой готовности / Reuters

Российская Федерация, которая ведет оккупационную операцию по попытке военного захвата Украины, привела в боеготовность свои ядерные силы. Пункты управления ракетных войск работают в усиленном составе. Соответствующую информацию министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину.

Как сообщает контролируемое официальной Москвой СМИ РИА Новости, Шойгу доложил Путину о том, что дежурные смены пунктов управления ракетных войск проводят свое боевое дежурство в усиленном режиме.

"Шойгу доложил Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, президент РФ Путин обвинил Запад в, дескать, "недружественных действиях" в виде санкций, которые мир вводит против Москвы по причине военного нападения на Украину. Он отдал приказ "перевести стратегические силы сдерживания в особый режим дежурства". Речь идет об угрозе применения ядерного оружия.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сделал заявление о том, что Путин вряд ли применит ядерное оружие против Украины. Ему самому невыгодно идти на такой сценарий против народа, который он стремится оккупировать.

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новости России ядерное оружие Минобороны РФ Владимир Путин Сергей Шойгу война России и Украины
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