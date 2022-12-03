Хотел показать силу РФ: WSJ назвала имя человека, который убедил Путина пойти войной против Украины

Путина убедил начать войну Ковальчук / kremlin.ru

Российский миллиардер Юрий Ковальчук является одним из главных сторонников вторжения РФ в Украину. 71-летний олигарх является близким другом диктатора Путина. До полномасштабного вторжения Ковальчук часто общался с главой Кремля и развивал мысль о том, что война может показать Западу силу Москвы. Об этом со ссылкой на друга семьи Ковальчука и экс-сотрудника российской разведки пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, Ковальчук является близким другом Путина на протяжении десятилетий. Хоть он и не имеет должности в российском правительстве, однако значительно влияет на политическую ситуацию в России.

"Господин Путин уже давно полагается на ближайший круг надежных союзников, чтобы управлять бизнесом в важнейших секторах российской экономики. Господин Ковальчук выделяется как личными отношениями с президентом, так и своей ролью в формировании общественного мнения", - говорится в сообщении.

Авторы материала отмечают, что Ковальчук является одним из крупнейших медиамагнатов РФ с империей телеканалов, газет и социальных сетей. Так, телеканалы миллиардера представляли спокойную картину призыва мобилизованных, а также рассказывали об украинской "грязной бомбе" и предусматривали развал США.

Кроме того, Ковальчук является владельцем соцсети "ВКонтакте", с помощью которой власть контролирует любые проявления "инакомыслия" в стране.

Также Ковальчук контролирует часть банковской сферы РФ. Министерство финансов США еще в 2014 году ввело против него санкции, назвав миллиардера "личным банкиром Путина". Он также находится в "черных списках" Великобритании и ЕС.

Напомним, недавно директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин заявлял, что после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону.

По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

Ранее Главред сообщал, что на фоне наступления ВСУ и бегства из России все большего количества умных людей российские элиты начинают понимать, что полномасштабное вторжение РФ в Украину было ошибкой. Они видят, что российский диктатор Владимир Путин проигрывает войну, а поражение России в войне может привести к падению путинского режима. Поэтому элиты РФ уже сейчас начинают обсуждать, как им дальше жить без диктатора Путина.

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