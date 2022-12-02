У Путина ответили на предложение Байдена о переговорах: уйти из Украины не готовы

Песков прокомментировал возможность переговоров Байдена и Путина / Коллаж фото УНИАН, Reuters

В РФ не готовы принять условия для переговоров с Вашингтоном, которые 1 декабря озвучил глава Белого дома Джо Байден. В частности, Россия не планирует забрать свои войска из территории Украины. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Вы отрывочно процитировали заявление Джо Байдена. А оно включало еще несколько предложений. Он сказал, что первое – Путин должен уйти из Украины. Он считает, что это и должно быть демонстрацией того, что Путин готов к переговорам. США по-прежнему не признают новые территории в составе РФ, и конечно это существенно осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения", - цитирует Пескова российское пропагандистское издание РИА Новости.

По словам Пескова, Путин "всегда был, есть и остается открытым для переговоров с целью обеспечения интересов России". Но эта "инициатива РФ взаимности не получила".

"СВО продолжается. Но при этом – это важно – президент Путин был, есть и остается открытым для контактов и переговоров. Наиболее предпочтительный путь достижения наших интересов – мирными дипломатическими средствами", – резюмировал Песков.

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден заявил о готовности к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, однако есть одно условие. Глава Кремля должен показать интерес к скорейшему окончанию войны в Украине.

"Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец войне. Но, похоже, он этого делать не собирается", - отметил лидер США.

Переговоры России и Украины

Запад посылал сигналы о том, что глава страны-агрессора РФ Владимир Путин уже готов к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Киев заинтересован исключительно в публичном формате диалога, поскольку Россия ведет войну против Украины. Об этом 16 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

15 ноября Зеленский во время своего выступления на саммите G20 заявил, что Украина не пойдет на подписание с РФ условного "Минска-3". Гарант также подчеркнул, что война может закончиться, если территориальная целостность украинского государства восстановится в рамках международно признанных границ на 1991 год.

10 ноября Зеленский сделал заявление о том, что Украина готова к переговорам с Россией. Однако это должна быть уже другая страна, которая признает себя оккупантом. По его словам, Путин говорит языком ультиматумов и не предлагает конструктивной позиции. Киев не будет ни о чем говорить с Москвой до тех пор, пока она не выведет свои войска.

Другие новости: