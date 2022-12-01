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Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным, но есть условие

1 декабря 2022, 22:43

Байден противился разговору с Путиным после того, как российский диктатор начал вторжение в Украину в феврале.

Джо Байден
Байден готов к переговорам с Путиным / Reuters

Президент США Джо Байден заявил о готовности к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, однако есть одно условие. Глава Кремля должен показать интерес к скорейшему окончанию войны в Украине.

Слова политика на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном цитирует Reuters.

Как пишет издание, Байден противился разговору с Путиным после того, как российский диктатор начал вторжение в Украину в феврале, тогда как Макрон держал каналы связи с Путиным открытыми.

"Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец войне. Но, похоже, он этого делать не собирается", - отметил лидер США.

Байден также добавил, что его переговоры с Путиным возможны лишь в случае, если союзники по НАТО одобрят такую инициативу. Он подчеркнул, что не будет делать ничего, что повредит интересам Украины.

Президент США подчеркнул, что российский диктатор "просчитался по всем пунктам", и мысль о его победе над Украиной даже "невозможно представить".

"Этого даже нельзя допускать, чтобы он смог оккупировать Украину. Путин просчитался во всем. Он думал, что его будет встречать русскоязычное население с распростертыми объятиями. Он представлял себя следующим Петром І. Вопрос в том, как ему из всего этого выпутаться", - резюмировал Байден.

Напомним, недавно президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал вероятность окончания войны в Украине. При этом он назвал главное условие, после выполнения которого может быть закончен конфликт, развязанный РФ.

Фактически Байден поставил ультиматум президенту РФ Владимиру Путину подчеркнув, что только после вывода всех войск РФ из Украины можно говорить об окончании войны.

Ранее Главред сообщал, что Белый дом во главе с президентом Байденом подтолкнул президента Украины Владимира Зеленского к смягчению позиции по поводу того, что мирные переговоры между Россией и Украиной не могут начаться, пока диктатор Путин у власти.

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