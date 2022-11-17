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"Республиканцы" побеждают в Палате представителей: Байден заявил, что готов с ними работать

17 ноября 2022, 08:23

В нижнюю палату Конгресса США возвращается идеология Дональда Трампа, у которого есть серьезное влияние на Республиканскую партию, отметили журналисты.

Конгресс США, Байден
"Республиканцы" в Палате представителе попортят нервы Байдену - CNN / Коллаж Reuters

Республиканская партия побеждает на промежуточных выборах в Конгресс США в Палате представителей. Политической силе удалось преодолеть порог в 218 мест. "Республиканцы" могут притормозить реализацию политики президента Джо Байдена на ближайшие 2 года. Сам хозяин Белого дома уже поздравил оппонентов и заявил о готовности к совместной работе.

Как сообщает CNN, "республиканцы" побеждают "демократов" на выборах в нижнюю палату американского парламента. Им удалось преодолеть порог в 218 мест.

Также известно, что в Джорджии еще продолжаются выборы в Сенат. По итогам второго тура в декабре станет понятно, какое большинство будет к демократов.

По мнению журналистов, победа Республиканской партии в Палате представителей завершит второй срок пребывания "демократа" Нэнси Пелоси в должности спикера уже в январе.

Кроме того, ожидается возвращение влияния идеологии 45-го президента США Дональда Трампа, у которого серьезный авторитет в рядах "республиканцев".

Что означает победа "республиканцев" в Палате представителей

CNN прогнозирует, что Байден может столкнуться с проблемами в реализации политики "демократов". Могут возникнуть столкновения между "республиканцами" и Белым домом из-за налоговой политики и даже объемов помощи США Украине".

"Новая Палата представителей под руководством республиканцев наверняка сделает жизнь Белого дома несчастной до конца президентского срока Байдена, как президент признал перед выборами, когда он сказал журналистам, что потеря большинства Демократической партии сделает ситуацию "сложнее", - подчеркнули журналисты.

Байден поздравил Республиканскую партию

В заявлении Белого дома сказано, что президент США Джо Байден поздравил "республиканцев" с получением большинства в Палате представителей. Он готов работать с ними во благо американцев.

"Американский народ хочет, чтобы мы работали для него... Чтобы мы сосредоточились на вопросах, которые имеют для него значение, и чтобы сделать его жизнь лучше. И я буду работать с любым - республиканцем или демократом, - кто готов работать со мной, чтобы достичь результатов", - подчеркнул Байден.

Напомним, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса говорил, что если в Конгресс США по итогам выборов пройдет много сторонников Трампа, военная помощь Украине может быть сокращена. Не исключается сценарий серьезных призывов к переговорам с РФ.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что победа Республиканской партии на выборах в Конгресс может стать большой проблемой для Киева. Поставки нужных украинской армии вооружений могут замедлиться.

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