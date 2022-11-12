После выборов в США военная помощь Украине может значительно сократиться - Куса

После выборов в США может сократиться военная помощь Украине / Коллаж фото twitter.com/DeptofDefense, 10-я горно-штурмовая бригада, УНИАН

Результаты выборов США могут в дальнейшем серьезно повлиять на военную помощь, которую Америка предоставляет Украине. Эти поставки не прекратятся, но есть большой риск их уменьшения. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

Он отметил, что Республиканская партия скептически относится к дальнейшей военной помощи Украине. Однако далеко не все республиканцы придерживаются такого мнения.

"Нужно будет посмотреть не просто на результат выборов, а кто из республиканцев в каких округах пройдет в Сенат и Палату представителей. Если это будут в основном трамписты – сторонники внешнеполитического изоляционизма, критики внешней финансовой помощи и сторонники вкладывания ресурсов во внутренние дела, тогда для нас есть определенный риск. Республиканцы не прекратят поддержку Украины, но могут ее не увеличивать или сократить", сказал Илия Куса.

Хотя эксперт отмечает, что он не сильно верит в уменьшение военной помощи Украине, ведь таким образом республиканцы запятнают свою репутацию. К тому же, есть те, кто убежден, что нельзя сокращать помощь Украине.

"Иными словами, вопрос не в том, будут ли США помогать Украине после выборов или не будут. Помощь будет в любом случае, но вопрос объемов ее поставок. Это будет зависеть от того, каким будет расклад сил в Конгрессе после выборов, а не просто в том, кто победит – демократы или республиканцы", - объяснил эксперт.

Куса считает, что в случае победы республиканцев, Украину могут начать склонять к переговорам с Россией, чтобы взять паузу. Такая власть США может сконцентрироваться на внутренних проблемах и на Китае.

Военная помощь Украине

Глава Белого дома Джо Байден ожидает, что поддержка Украины после выборов в обе палаты Конгресса – Палату представителей и Сенат – сохранится. При этом, по словам президента США, Киев получит не всю помощь, о которой просил. В частности, речь идет о современных самолетах.

4 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина вскоре может получить хорошие новости от Америки. США могут подписать документы, связанные с очередным пакетом военной помощи.

Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США оказали Украине военную помощь на сумму более $18,5 млрд.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Между тем СМИ сообщили, что на военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется с помощью искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках.

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