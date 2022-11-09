Выборы в США: Жданов рассказал, что будет с военной помощью в случае победы республиканцев

Жданов заявил, что победа республиканцев станет проблемой для Украины / Фото УНИАН, Reuters

Победа республиканцев в Конгрессе США скажется негативно на боевых действиях в Украине, поскольку Штаты могут замедлить темпы предоставления оружия на нужды украинской армии. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью для ТСН.uа.

"Для нас это будет огромная проблема. Дело в том, что где-то нужно будет брать оружие, которым мы сегодня воюем. У нас запасов нет. Мы воюем с колес: все, что приходит, уходит сразу на передовую", - отметил Жданов.

Как напомнил эксперт, новый Конгресс приступит к исполнению обязанностей в январе 2023-го. Поэтому, есть еще полтора месяца, чтобы дождаться гарантий от президента США.

"Посмотрим, выполнит ли свое обещание Джо Байден относительно утверждения в Конгрессе 50 млрд долларов на следующий год для военно-технической помощи Украине. Это может стать для нас более-менее стабильной гарантией того, что военная помощь в рамках этого бюджета будет нам поступать", - добавил он.

Военная помощь от США

Ранее политический аналитик, историк (США) Армен Чибухчян пояснил, почему США до сих пор не предоставляют оружие по ленд-лизу. По его словам, ленд-лиз от США для Украины уже действует. Но это не классическая его форма, поэтому не стоит ожидать, что к нам двинутся сразу караваны всяческого оружия. Если бы это была классическая форма, как во время Второй мировой войны, то Украина погрязла бы в долгах. Но США не хотят допустить этого.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, в США свой взгляд на ход войны России против Украины. Они надеются, что страна-агрессор РФ полностью исчерпает свой военный потенциал.

"На мой взгляд, у США есть свое видение хода этой войны. Понимая наши возможности и возможности РФ, они делают так, чтобы Россия полностью исчерпала свой военный потенциал. Они пытаются сделать так, чтобы завтра никто не мог объявить еще одну волну мобилизации, собрать армию и двинуться на западные страны", - говорит Жданов.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что нынешняя ситуация в Украине определяет геополитику во всем мире. США уже начали терять рычаги управления из-за того, что Украина "слишком быстро" выигрывает на поле боя против России.

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