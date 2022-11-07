'Давайте вместе пожарим шашлыки': Лукашенко сделал циничное заявление о 'помощи' украинцам

Лукашенко заверил, что "белорусы мирные люди и не хотят войны" / kremlin.ru

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы не хочет войны. Также белорусский диктатор предложил Украине "помочь" дровами и заверил, что хочет вместе с украинцами "пожарить шашлыки".

Об этом сообщает провластное издание Белта.

Так, Лукашенко посетил "чемпионат по рубке дров". Там он заявил журналистам, что "белорусы мирные люди и они не хотят войны". При этом в своей речи белорусский диктатор ни разу не упомянул, что Россия использует территорию Беларуси для обстрелов украинских городов.

Также Лукашенко в очередной раз повторил тезисы о том, что Украина и страны Евросоюза "замерзают" и предложил подвезти дрова к границе.

"Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали. Мы можем организовать и подвезти к границе эти дрова. Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны. Мы готовы вместе топить печь, поджаривать шашлыки", - сказал Лукашенко.

Угроза вторжения со стороны Беларуси

Недавно в ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера, зайдя из Беларуси. Однако их целью будет не Киев. Оккупанты могут попробовать пойти в атаку на западе границы между Беларусью и Украиной, чтобы перерезать пути, по которым, по их мнению, в нашу страну поставляется оружие от западных партнеров.

В то же время аналитики американского Института изучения войны отмечают, что риск вторжения из Беларуси в ближайшие месяцы остается низким. Ведь российские оккупанты не могут даже перекрыть украинские линии снабжения с Запада путем наземного наступления. Вторжение из Беларуси для оккупационных войск будет очень сложным, их наступление могут затормозить Припятские болота на севере нашего государства.

Как отметил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, РФ не сможет накопить в достаточном количестве силы и средства для организации нового наступления с территории Беларуси. Однако весной 2023 года вероятность нападения может серьезно возрасти.

Больше новостей о белорусской угрозе: