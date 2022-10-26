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"Не провоцируйте нас": у Лукашенко записали странное обращение армии Беларуси к ВСУ

26 октября 2022, 17:10

Войска республики Беларусь, дескать, готовы "без промедления ответить на вызовы и провокации", заявил на видео белорусский военный.

Минобороны Беларуси, ВСУ
В войсках Беларуси заявили, что "не хотят воевать с Украиной" / Коллаж скриншот видео Минобороны Беларуси, 93-я ОМБр Холодный Яр

У директора подконтрольной агрессору России республики Беларусь Александра Лукашенко записали видео, в котором белорусские военные обращаются к армии Украины. В ролике говорится, что якобы если ВСУ "не хотят войны, то ее и не будет". Также военные РБ говорят о неких украинских "ЦИПСО", которые, мол, хотят их "запугать".

В опубликованном пресс-службой Минобороны Беларуси видео военные вдруг вспомнили события Второй мировой войны и заявили, что украинский и белорусский народы вместе боролись против немецкого нацизма.

офицер Беларусь
Белорусский офицер грозится "ответить Украине" на якобы "возможные провокации" / Скриншот видео Минобороны Беларуси

"Наши деды и прадеды вместе пешком дошли до Берлина, погасили печи концлагерей, поразили нацизм в его логове, пока улыбчивая и толерантная Европа сдавалась. Может быть, вы еще вспомните, кто они – настоящие герои той войны?" – сказано в ролике.

Белорусские военные заявили о якобы "украинских ЦИПСО", которые, мол, фрагментами их даже запугивают. Войска Беларуси "воевать не хотят", однако, дескать, "ответят" в случае "провокаций".

"Не нагнетайте ситуацию. Мы войны не хотим и никому не угрожаем. Но на любые вызовы ответим без промедления!" – с пафосом подчеркнул один из офицеров РБ.

Угроза нападения России из Беларуси

Офицер армии Украины Игорь Лапин ранее сказал, что Россия может пойти на сценарий повторного наступления с территории Беларуси. По мнению военного, оккупанты будут рассматривать такой сценарий, если ВСУ удастся освободить крупные украинские города. Речь идет о деоккупации Херсона, или же Донецкой, Луганской областей.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что Россия будет создавать в Беларуси новую группировку войск, которую могут отправить на Киев. По его словам, не исключено наступление ближе к Новому году.

Помощник главы Минобороны Беларуси Валерий Ревенко рассказал о том, что Россия в ходе создания "общей группировки войск" Москвы и Минска перебросит в РБ около 9 тысяч военных. Захватчики привезут туда около 170 танков, до 220 ББМ и до 100 орудий и минометов калибра более 100 мм.

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