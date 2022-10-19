Лукашенко что-то задумал: мужчин в Беларуси засыпали повестками в военкоматы

Военкоматы начали массово разносить повестки белорусам / пресс-служба президента Беларуси, Минобороны Беларуси

В Беларуси мужчины начали массово получать повестки в военкоматы. В то же время в Минобороны Республики Беларусь заявляют, что мобилизация в стране не планируется, а повестки раздают якобы для "учета данных". Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

"Граждане вызываются для сверки имеющихся данных путем личного общения с ними по месту работы (учебы), а также по месту проживания в местных органах власти и военных комиссариатах. При этом вызов граждан для беседы проводится в рабочем порядке, в том числе по телефону и повесткам", - сообщают в белорусском Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия военно-учетной работы носят исключительно плановый характер, а их завершение планируется до конца текущего года. И заявили, что никакие мобилизационные мероприятия в Беларуси не проводятся.

Тем не менее, экспертам мониторинговой группы стало известно, что повестки рассылают в том числе демобилизованным дембелям 5-й ССО в городе Марьина Горка. Их вызывают на военные сборы. Кроме того, есть данные, что повестки поступают бывшим милиционерам, рабочим ряда гродненских предприятий, а также демобилизованным десантникам.

Угроза со стороны Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября заявил, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в Беларуси. По его словам, Беларусь начинает задействовать российское группировки, так как "уровень угрозы достигает нынешнего уровня". Лукашенко также обвинил Украину якобы в "открытии фронта против Беларуси".

Недавно мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что в белорусский город Ельск, который находится всего в 17 км от границы с Украиной, прибыла дополнительная колонна военной техники якобы для учений.

Кроме того, в небе над белорусским Минском зафиксировали три сверхзвуковые истребителя-перехватчика МИГ-31. Это не стандартные МИГ-31, а специальная модификация МИГ-31К. Именно эти истребители могут нести на себе гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии 2000 км. Есть основания полагать, что истребители МИГ-31К в ближайшее время могут начать обстрел Украины с территории Беларуси с помощью "Кинжалов".

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