Что делать: знаменитый российский чемпион в панике от повестки в военкомат

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Российский спортсмен и серебряный призер Олимпиады-2014 по санному спорту Владислав Антонов получил повестку в армию по мобилизации.

31-летний Антонов выступает в двухместном экипаже с Александром Денисьевым. В 2020 году они выиграли чемпионат мира и чемпионат Европы.

По словам главного тренера сборной России Артема Петракова, Антонов должен был лететь из Красноярска на тренировочный сбор в Сочи, однако за 2 дня получил уведомление, что необходимо явится в военкомат.

Вот только Антонова очень удивила повестка и тот пошел выяснять, почему ее отправили.

"В воскресенье он получил повестку о мобилизации и вчера сходил в военкомат для прояснения ситуации", – цитирует Петракова Р-Спорт.

Федерация санного спорта России пытается оформить бронь для атлета.

"У нас есть шанс на положительное завершение ситуации и возвращение двойки Александр Денисьев/Владислав Антонов в сборную России для продолжения подготовки к сезону", – сказал Петраков.

Путин объявил мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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