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"Скрыться и уехать": известный российский футболист в ужасе от полученной повестки в армию

28 сентября 2022, 22:02

Спортсмен заявил, что не знает как ему поступить и стоит ли идти в военкомат.

Футболист РФ, Сергей Гришин футболист
Сергей Гришин футболист / pixabay, Советский спорт

Бывший полузащитник Динамо и сборной России по футболу Сергей Гришин получил повестку из военкомата.

Как сообщают росСМИ, повестку 48-летний экс-спортсмен обнаружил в почтовом ящике в первые дни после объявления Путиным частичной мобилизации.

"Какие мои действия? Пока никаких. Она лежала в ящике. Я не знаю, что должен дальше делать. Скрыться и уехать куда-то или, наоборот, собраться и прийти в военкомат? Мне в повестке было предписано явиться в 9 утра. Я обнаружил ее только в 13 часов. Мои действия какие? Жду дальше", – цитирует Гришина Известия.

Мобилизация в России

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Он заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России. После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов.

После объявления частичной мобилизации в РФ Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, входящие или входившие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запретили своим гражданам воевать в Украине.

Позже бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, что в секретном седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о мобилизации речь идет о численности. По его словам, в документе указано, что мобилизовать должны миллион россиян, а не 300 тысяч, как было объявлено.

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