"На фронт иди": скандальный российский футболист очумел, что в РФ нет желающих погибать за Путина

Артем Дзюба / Reuters

Скандальный российский футболист Артем Дзюба, который перебрался в Турцию, высказался о мобилизации в РФ.

Дзюбы крайне недоволен российскими мужчинами, которые пытаются избежать мобилизации на родине.

"Поистине, в наше время многие всего лишь лица мужского пола, но не мужчины", – написал российский футболист в Instagram.

В комментариях российские болельщики высмеяли такое сообщение своего соотечественника, который сбежав в другую страну пафосно рассуждает о прелестях умереть в Украине за идеи Путина.

Стоит отметить, что сейчас Дзюба выступает в турецком клубе вместе с украинцем Ярославом Ракицким.

Мобилизация в России

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Он заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России. После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов.

После объявления частичной мобилизации в РФ Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, входящие или входившие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запретили своим гражданам воевать в Украине.

Позже бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, что в секретном седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о мобилизации речь идет о численности. По его словам, в документе указано, что мобилизовать должны миллион россиян, а не 300 тысяч, как было объявлено.

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