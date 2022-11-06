"Украина влипнет в долги": аналитик объяснил, почему США до сих пор не дают оружие по ленд-лизу

Аналитик объяснил, почему США до сих пор не дают оружие по ленд-лизу/ pixabay.com, Reuters, Википедия

Ленд-лиз от США для Украины уже действует. Но это не классическая его форма, поэтому не стоит ожидать, что к нам двинутся сразу караваны всяческого оружия.

Если бы это была классическая форма, как во время Второй мировой войны, то Украина погрязла бы в долгах. Но США не хотят допустить этого. Ситуацию с поставками оружия по ленд-лизу объяснил политический аналитик, историк (США) Армен Чибухчян, сообщает 24 канал.

Аналитик отмечает, что классическая форма ленд-лиза означала бы покупку оружия взаймы. И нашему государству потом пришлось бы по этим долгам расплачиваться. А это могут быть огромные суммы средств. Например, Великобритания только в 2006 году рассчиталась полностью за ленд-лиз времен Второй мировой войны.

Поэтому украинцам не стоит ожидать, что в рамках ленд-лиза в наше государство двинутся караваны с оружием.

"США не хотят, чтобы Украина попала под огромные долги, потому что если сейчас заработает классический ленд-лиз, это будут астрономические суммы для Украины. Поэтому Конгресс США выделяет финансовую помощь. Из этой суммы выделяют средства на оружие, средства на финансовую поддержку – это и есть тот самый ленд-лиз",– говорит политический аналитик.

Он отмечает, что фактически ленд-лиз в таком формате действует уже с начала полномасштабной войны.

А классический ленд-лиз может заработать, если конгресс заблокирует помощь Украине. Однако, по словам аналитика, конгресс еще успеет выделить Украине 50 миллиардов на 2023 год. Поэтому в следующем году будет держаться такая же тенденция ленд-лиза.

"То есть, Украина не будет подпадать под долги. США покупают, США передают Украине", – подчеркнул Чибухчян.

Ленд-лиз от США для Украины

Ранее генерал-лейтенант запаса, екс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко объяснил, что западные страны достаточно медленно предоставляют Украине оружие и поставляют его в недостаточных количествах хотя могли бы давать и больше. Причиной этого является страх, что война между Россией и Украиной может перерасти в войну РФ и НАТО, или же стать ядерной.

Однако чтобы этого не допустить, нужно не тормозить предоставление оружия, а решительно одержать победу над страной-агрессором России на поле боя, подчеркнул Романенко.

Украинский офицер, политтехнолог и журналист Тарас Березовец отмечал, что война России против Украины завершится силовым сценарием. Киев должен нанести сокрушительное поражение Москве. Ключевым моментом может стать освобождение Крыма, после которого Владимира Путина отстранит от власти его собственное окружение. Если ВСУ получат много оружия от США в рамках ленд-лиза, украинские войска смогут разбить российских оккупантов за 1,5 года.

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