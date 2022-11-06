Херсон полностью без света, обесточена также часть области: что известно

Херсон полностью без света, обесточена также часть области/ УНИАН

Во временно оккупированном Херсоне полностью исчез свет. Обесточены все районы. Также без света осталась часть Херсонской области.

Об этом сообщает местное издание "Мост". Отмечается, что кроме самого Херсона свет также исчез в поселках Камышаны и Белозерка, расположенные возле областного центра.

Об отключении света в Херсоне сообщило также российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Во всех районах Херсона нет света, причины уточняются", – написало российское издание.

Позже российские пропагандистские СМИ сообщили уже о 10 обесточенных населенных пунктах в регионе.

При этом оккупационные "власти" региона обвинили украинские войска в "обстрелах" Каховской гидроэлектростанции. Они отмечают, якобы ВСУ ударили по объекту шестью ракетами HIMARS, и что одна из них попала в шлюз плотины и вызвала разрушения.

Оккупанты готовятся оборонять Херсон

Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются создать иллюзию отступления с Херсонщины. Таким образом враг хочет спровоцировать ВСУ на преждевременную атаку и заманить украинские части в уличные бои. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины приближаются к Херсону, а потому заставляют оккупантов строить укрепления. Судя по спутниковым фотографиям, захватчики усиливают оборону на правом берегу Днепра.

Напомним, оккупанты России сбежали из здания Херсонской областной государственной администрации, которая находится в захваченном ими Херсоне. Помещение осталось пустым. Они украли все ценные вещи и оставили только пустой шкаф, коробки и много мусора.

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