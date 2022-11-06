Угроза блэкаута и эвакуации: киевлян предупредили о худшем сценарии экстренных отключений

Киевлян предупредили об угрозе отключения электропитания / УНИАН

В Киеве может произойти массовое отключение электросети, в случае новых российских обстрелов объектов критической инфраструктуры, заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Блэкаут может произойти только в том случае, когда автоматика без уведомления будет выключать систему, пояснил он в эфире телемарафона.

"Блэкаут - это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления", — отметил представитель энергопоставщика.

При этом он пояснил, что при аварийной ситуации автоматика может отключить потребителей, отсоединяя их от сети, с целью предупреждения перегорания оборудования.

"Вопрос не в том - выключится система или нет, а в том сколько времени нужно будет для того, чтобы включить систему после блэкаута", — подчеркнул собеседник.

Он не исключил, что в случае срабатывания автоматики и быстрого подключения к источнику питания, вопрос можно решить за один час. Однако не исключен вариант длительного восстановления подстанций или ЛЭП.

"Особенно если температура за окном будет "минусовая". То есть это вопрос отопления. В этом случае, во-первых, нельзя вернуть свет при отсутствии источника питания и на это нужно много часов, а на улице холодно, поэтому в таком случае могут задаваться вопросы об эвакуации определенной части населения", — добавил Сахарук.

Отключения абонентов в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко подразделяются на два типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные применяются, если из-за обстрелов российскими оккупантами оказались повреждены или уничтожены объекты энергетической инфраструктуры. Такие отключения могут продолжаться часами напролет.

Стабилизационные используют, когда нужно срочно сбалансировать нюансы работы энергосетей. Такие команды могут давать только сотрудники НЭК "Укрэнерго". Они отслеживают, когда объем генерации электроэнергии становится меньше объема потребления.

При этом резидент Украины Владимир Зеленский призвал к справедливым отключениям. Он обратился к энергокомпаниям и призвал их проводить стабилизационные отключения электроэнергии предсказуемо и справедливо. По его словам, это неправильно, если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу всё подключено вместе с уличным освещением.

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