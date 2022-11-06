До фронта не доехали: пьяные мобилизованные оккупанты устроили "самоликвидацию" на рынке

Очевидцы после массового побоища заявили, что лучше бы оккупанты быстрее ехали в Украину.
В российском городе Омск мобилизованные захватчики устроили массовое побоище на рынке, участие в котором принимали несколько десятков человек. На рынок они пришли из соседних поселков, где их расселили. Но оккупанты что-то не поделили, и словесный спор перерос в крупную драку.
Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале Омское гражданское объединение. Сообщается, что один из оккупантов либо получил травму головы, либо был очень пьян – товарищи не могли поднять неподвижного захватчика с земли.
Толпа оккупантов могла быть под действием алкоголя, предполагают авторы публикации.
Как слышно из видео, очевидцы недовольны таким "соседством" и говорят, что лучше бы уже российские солдаты быстрее поехали в Украину.
"Алкоголь, бездействие и обреченность – все эти факторы толкают мобилизованных на антисоциальное поведение. Всего от драк и других внутренних причин в России погибло уже несколько десятков "защитников родины", – говорится в описании к видео.
Ранее сообщалось, что российские власти готовится к возможным массовым акциям неповиновения во Владивостоке, которые могут быть спровоцированы жестким противодействием местного населения мобилизации на территории Приморского края РФ.
Напомним, в России мобилизованные по приказу Владимира Путина на войну в Украине продолжают устраивать стихийные акции протеста прямо в воинских частях. В сети опубликовали видео со настоящим бунтом, который устроили мобилизованные в одной из воинских частей РФ.
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