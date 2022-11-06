"Украинский кризис – это всего лишь разминка": адмирал США предрек большую войну

Адмирал ВМС Чарльз Ричард не исключил вероятность нового большого столкновения в недалеком будущем / Фото Википедия

В скором времени может начаться большая война, к которой Соединенные Штаты могут оказаться неготовыми. Об этом заявил адмирал ВМС Чарльз Ричард, глава Стратегического командования США. Он призвал американскую армию наверстывать упущенное.

"Этот украинский кризис, в котором мы сейчас находимся – это всего лишь разминка", – сказал адмирал ВМС на симпозиуме Лиги подводных лодок, передает The Wall Street Journal.

Он не исключил вероятность нового большого столкновения в недалеком будущем.

"Не пройдет много времени, прежде чем мы подвергнемся таким испытаниям, которых не испытывали давно", - предположил Ричард.

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Глава Стратегического командования Вооруженных сил США отметил, что раньше американская армия "умела двигаться быстро, а теперь утратила это искусство".

"Я оцениваю наш уровень сдерживания Китая как "корабль медленно тонет", – сказал Ричард и добавил, что другие страны "внедряют свои возможности быстрее, чем США".

В то же время адмирал ВМС подчеркнул, что Америка сохраняет преимущество в подводных лодках – "может быть, единственное настоящее асимметричное преимущество, которое у нас еще есть".

При этом ВМС США необходимо решать проблемы с техническим обслуживанием и начинать новые строительства, чтобы не потерять эту силу. Например, хорошим началом было строительство трех быстроходных подводных лодок класса "Вирджиния" в течение года.

Адмирал также считает, что Штаты проиграли гиперзвуковую гонку Китаю и России, и это заслуживает обсуждения в Конгрессе. То, что в прошлом году КНР испытала гиперзвуковую ракету, пролетевшую огромное расстояние, должно было вызвать больше тревоги, чем вызвало.

Как сообщал Главред, политический аналитик, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик не исключает прямого масштабного столкновения Китая и США из-за Тайваня.

Напомним, бывший спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер считает, что от того, как будут разворачиваться события в войне в Украине, зависят дальнейшие действия Китая в отношении Тайваня.

По его словам, Китай сейчас внимательно наблюдает за происходящим. И если Пекин увидит, что Россия будет иметь успехи в войне, то сделает себе выводы, что открытая агрессия работает, а Запад этому не противодействует.

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