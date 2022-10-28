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"Китайцам нужна локальная война": прямое столкновение Пекина и Вашингтона может произойти уже в 2023

28 октября 2022, 11:19

Китай давно не воевал – с 70-х годов прошлого века он не вел никаких войн – и нуждается в обкатке своей армии в военных условиях.

Тайвань, Китай
Вокруг Тайваня создается ситуация возможного конфликта / Коллаж фото Reuters

Политический аналитик, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик не исключает прямого масштабного столкновения Китая и США из-за Тайваня.

"На данный момент – да. Но ситуация может измениться кардинально. Я не исключаю локального силового противостояния", - сказал эксперт в интервью Главреду.

По его словам, вокруг Тайваня создается ситуация возможного конфликта. В течение последних восьми лет там наращивали военное присутствие и американцы, и китайцы.

"Китай регулярно в течение последних десяти лет входит в территориальные воды Тайваня, барражирует, бряцает оружием и все такое. Однако я бы не сказал, что это является обострением. Однако настораживает то, что происходит вокруг Тайваня в информационной и политической сферах, в экономических приготовлениях: все говорит о том, что локальный конфликт возможен", - отметил Кулик.

Аналитик добавил, что американские эксперты уже говорят о том, что конфликт вокруг Тайваня возможен не в 2027 году, а в 2023-м.

"На то есть свои аргументы, в частности, есть потребность малой войны для определения статус-кво или достижения новых договоренностей относительно Тайваня, исходя из новых переговорных позиций. Возможно, сторонам не придется стрелять, а достаточно будет стояния авианосцев на линии. Такой вариант возможен, к этому следует готовиться. Потому что противостояние Соединенных Штатов и Китая будет в том числе отвлечением внимания и ресурсов Вашингтона от войны в Украине", - считает Кулик.

Эксперт также отметил, что китайские военные эксперты прямо говорят о том, что вооруженные силы Китая требуют испытания в военных условиях.

"Китайцам нужна локальная война, чтобы провести тестирование своей модернизированной армии, которую они сейчас создают. Ведь Китай давно не воевал – с 70-х годов прошлого века он не вел никаких войн – и нуждается в обкатке своей армии в военных условиях. Эта риторика достаточно четко прослеживается", - считает политический аналитик.

При этом он считает, что в Китае при Си Цзиньпине идеологизация побеждает экономизацию, поэтому экономические последствия, связанные с противостоянием с Западом, будут игнорироваться, если будет геополитическая выгода.

"То есть если в глазах Си Цзиньпина достижения от этого противостояния будут большими, нежели убытки. Если он сочтет, что после военного столкновения с Западом он сможет добиться биполярного мира и поделить планету на две сферы влияния, это будет стоить потери европейских рынков на определенное время", - резюмировал Кулик.

Как сообщал Главред, ранее Виталий Кулик говорил, что после повторного избрания Си Цзиньпина лидером Китая еще на 5 лет, он может во внешней политике взять курс на двухполярный мир. В такой модели все будущие процессы в мире будут измеряться сквозь призму взаимоотношений двух центров – Пекина и Вашингтона. Если Китай будет пытаться установить такую модель, то это повлияет и на Украину.

Напомним, бывший спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер считает, что от того, как будут разворачиваться события в войне в Украине, зависят дальнейшие действия Китая в отношении Тайваня.

По его словам, Китай сейчас внимательно наблюдает за происходящим. И если Пекин увидит, что Россия будет иметь успехи в войне, то сделает себе выводы, что открытая агрессия работает, а Запад этому не противодействует.

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