Китай попытается использовать Украину в свою пользу после войны – Кулик/ Reuters, Главред

После повторного избрания Си Цзиньпина лидером Китая еще на 5 лет, он может во внешней политике взять курс на двухполярный мир. В такой модели все будущие процессы в мире будут измеряться сквозь призму взаимоотношений двух центров – Пекина и Вашингтона.

Если Китай будет пытаться установить такую модель, то это повлияет и на Украину. Какое место в мире в таком случае будет занимать наше государство, пояснил в интервью Главреду политический аналитик, директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Он отмечает, что после завершения войны Украина будет фронтиром Запада, и Китай будет иметь с нашим государством сложные натянутые отношения.

"Соответственно у Пекина к Украине будет отношение как к территории, которая находится в сфере западного полюса, и он будет применять весь свой арсенал влияния на нас как на страну Запада с элементом того, что это граница, и мы имеем определенные транзитные потенциалы, которые Китай хотел бы использовать для работы с Европой", – отмечает эксперт.

Однако Украина не будет буферной зоной или страной двойной ориентации и тому подобное, говорит Кулик.

Кто бы ни был во главе нашего государства после войны, он будет реализовывать прозападный политический курс, отмечает эксперт. В дальнейшем наше государство закрепит свой евроатлантический и европейский выбор.

"Это введет нас в определенные новые отношения и альянсы, о которых в свое время говорил Борис Джонсон. Как бы там ни было, а это будет Запад, а не какое-то аморфное прозападное образование. Запад, но на границе. Украина будет последним варварским христианским королевством Европы", – добавил Кулик.

Напомним, Си Цзиньпина в официальном порядке переизбрали на пост генерального секретаря Компартии Китая ‒ причем беспрецедентно, на третий срок. Си Цзиньпин стал генеральным секретарем КПК еще на пять лет. Кроме того, он вновь получил пост председателя Военного совета ЦК Коммунистической партии Китая.

Ранее эксперт Кулик отмечал, что Китай не станет поддерживать Россию в ее войне против Украины, для этого нет оснований. Официальный Пекин всё будет измерять с точки зрения собственных интересов и собственного национального эгоизма.

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