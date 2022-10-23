Си Цзиньпин в третий раз возглавил Китай и подобрал себе лояльное Политбюро

Си Цзиньпин в третий раз возглавил Китай / https://ua.depositphotos.com

Си Цзиньпина в официальном порядке переизбрали на пост генерального секретаря Компартии Китая ‒ причем беспрецедентно, на третий срок. Об этом сообщает BBC.

Си Цзиньпин стал генеральным секретарем КПК еще на пять лет. Кроме того, он снова получил должность председателя Военного совета ЦК Коммунистической партии Китая.

Со времени легендарного китайского политика Дэна Сяопина в КНР действовало ограничение ‒ человек мог быть избран генсеком КПК только два срока подряд и не более. Но в 2018 году по инициативе Си Цзиньпина оно было отменено.

Кроме того, в состав китайского Политбюро вошли семеро партийных вожаков ‒ все они, как считается, имеют крайне тесные связи с Си Цзиньпином.

Напомним, ранее российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский предполагал, что "мирную" старость Путину может обеспечить Китай. Он предполагает, что в России диктатора убьют, а спастись от международного трибунала не поможет даже Турция.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил - если бы Китай присоединился к США, Евросоюзу и Великобритании, то это заставило бы Россию завершить войну против Украины.

"Но еще раз признаю, влияния на Китай у Украины нет, и нет таких отношений, которые бы я очень хотел. Они сыграли бы, мне кажется, большую роль в этой войне. Это как раз, когда мы говорим, что весь мир должен объединиться и заставить Россию закончить войну. США, Евросоюз, Британия и Китай - думаю, такое объединение точно бы их заставило", - подытожил он.

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