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Переговоры Зеленского и Си Цзиньпина: в КНР уклонились от ответа на призыв президента Украины

5 августа 2022, 11:59

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что КНР "поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса".

Владимир Зеленский, Си Цзиньпин
В Китае прокомментировали призыв Зеленского к переговорам с Си Цзиньпином / Фото ОП, Reuters

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что ищет возможность напрямую поговорить с главой КНР Си Цзиньпином, чтобы закончить войну в Украине. В Китае уклонились от прямого ответа на призыв главы Украинского государства провести двухсторонние переговоры между лидерами двух стран. Об этом сообщает people.cn со ссылкой на заявление представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Так, на вопрос журналиста, есть ли у китайской стороны планы по переговорам с украинским президентом в ближайшей перспективе она ответила: "Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса".

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью газете South China Morning Post заявил, что Украина ищет возможности напрямую поговорить с главой КНР Си Цзиньпином, чтобы закончить войну.

"Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, это было год назад. С начала широкомасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас не было ни одного разговора с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно", - сказал он.

Как сообщал Главред, ранее западное издание National Post писало, что глава КНР Си Цзиньпин в телефонном режиме провел беседу с российским диктатором Путиным, основной темой которой стала война, которую Россия развязала в Украине. По данным журналистов, в беседу с русским диктатором китайский лидер не захотел публично осуждать российское вторжение в Украину и "призвал к решению проблемы путем переговоров".

Американское издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники, писало, что с начала полномасштабного вторжения РФ просила помощи у Китайской Народной Республики. Причем коммунистическая власть этой страны готова была помочь диктатору Путину и его приспешникам, но опасаются жестких санкций от Запада.

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