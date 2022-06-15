Китай не хочет осуждать войну в Украине: Си Цзиньпин поговорил с Путиным - National Post

Си Цзиньпин поговорил с Путиным - National Post / ua.depositphotos.com/

Лидер китайских коммунистов (и фактический руководитель КНР) Си Цзиньпин в телефонном режиме провел беседу с российским диктатором Путиным, основной темой которой стала война, которую Россия развязала в Украине. Об этом сообщает западное издание National Post.

По данным журналистов, в беседу с русским диктатором китайский лидер не захотел публично осуждать российское вторжение в Украину и "призвал к решению проблемы путем переговоров".

Причем, дескать, китайские дипломаты готовы помочь в этой проблеме.

"Любая из сторон конфликта не может не занимать ответственную позицию. В том числе и способствовать правильному "успокоению" войны в Украине. КНР готово сыграть в этом свою и весьма конструктивную роль", ‒ приводят журналисты слова китайского лидера.

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Напомним, ранее бывший депутат Госдумы России Геннадий Гудков говорил о том, что Китай занимает нейтральную позицию в войне РФ против Украины. Однако для КНР сейчас не нужна ядерная война, поэтому Пекин сдерживает Путина от нажатия на "ядерную кнопку".

По его словам, китайцы очень влияют на российского диктатора, чтобы он не применял ядерного оружия.

До того авторитетное американское издание The Washington Post, прямо с 24 февраля, с начала военной агрессии против Украины РФ просила помощи у Китайской Народной Республики. Причем коммунистическая власть этой страны готова была помочь диктатору Путину и его приспешникам, но опасаются жестких санкций от Запада.

Журналисты не смогли точно узнать детали кремлевских запросов, однако один китайский коммунист сказал, что разговор сперва шел о "торговых обязательствах", а затем о денежной поддержке и поддержке технологиями. Но такой формат, говорит китайский источник, опасен для КНР американскими санкциями и других стран.

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