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В Китае желают помочь России, но боятся санкций Запада - The Washington Post

3 июня 2022, 10:39

С начала войны в Украине Россия просила помощи у Китая, который хотел бы помочь, но избежать при этом жестких западных санкций для своей экономики

Путин, Си Цзиньпин
Путин, Си Цзиньпин / коллаж ua.depositphotos.com

Прямо с 24 февраля, с начала военной агрессии против Украины РФ просила помощи у Китайской Народной Республики. Причем коммунистическая власть этой страны готова была помочь диктатору Путину и его приспешникам, но опасаются жестких санкций от Запада. Об этом пишет авторитетное американское издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники, которые информированы о ситуации.

Есть данные, что Кремль по меньшей мере два раза за последнее время оказывал давление на китайский коммунистов ‒ чтобы добиться поддержки экономики России.

Журналисты не смогли точно узнать детали кремлевских запросов, однако один китайский коммунист сказал, что разговор сперва шел о "торговых обязательствах", а затем о денежной поддержке и поддержке технологиями. Но такой формат, говорит китайский источник, опасен для КНР американскими санкциями и других стран.

"Китай четко выразил свою позицию по ситуации в Украине и по поводу незаконных санкций против России. Мы понимаем затруднительное положение Москвы, но ни в коей мере не стоит игнорировать и собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа", – сказал он

Также есть данные, что китайский кормчий Си Цзиньпин дал поручение собственному окружению отыскать способы оказать денежную помощь РФ, но так, чтобы не подставить КНР под западные санкции.

"То, что Китай пытается сделать – это быть с Россией, публично сигнализировать о нейтралитете и не быть скомпрометированным в финансовом плане. Многие из этих целей противоречивы. Трудно выполнять их одновременно", – сказал чиновник.

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Напомним, ранее бывший депутат Госдумы России Геннадий Гудков говорил о том, что Китай занимает нейтральную позицию в войне РФ против Украины. Однако для КНР сейчас не нужна ядерная война, поэтому Пекин сдерживает Путина от нажатия на "ядерную кнопку".

По его словам, китайцы очень влияют на российского диктатора, чтобы он не применял ядерного оружия.

"Я не могу привести никаких фактов в подтверждение этого, но, по моему мнению Китай готов очень сильно ударить Путину по рукам, как только он потянется к ядерной кнопке", – сказал Гудков.

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Автор: Егор Бунин
Си Цзиньпин Владимир Путин новости Китая
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