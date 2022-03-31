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Россия хочет установить новый мировой порядок вместе с Китаем - Лавров

31 марта 2022, 03:58

Москва и Пекин прокладывают путь к "многополярному, справедливому, демократическому мировому порядку".

Сергей Лавров
Сергей Лавров / Reuters

Россия хочет установить новый мировой порядок с Китаем. Об этом заявил министр иностранных дел Кремля Сергей Лавров во время переговоров со своим китайским коллегой Ван И, которые, к слову, состоялись впервые с тех пор, как Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину.

Лавров сказал, что Москва и Пекин прокладывают путь к многополярному, справедливому, демократическому мировому порядку и добавил, что к концу этого этапа "мы вместе с вами и с нашими сочувствующими создадим такой новый мировой порядок", пишет Express.

Затем оба министра иностранных дел раскритиковали западные санкции, введенные против Москвы после вторжения.

Кроме того, в МИД России заявили, что министры провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины.

"Глава МИД России проинформировал своего китайского коллегу о ходе "специальной военной операции" и динамике переговорного процесса с киевским режимом. Стороны отметили контрпродуктивный характер незаконных односторонних санкций, введенных против России со стороны США и их сателлитов", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Читайте такжеПозиция американских войск должна измениться - генерал США в ЕвропеМежду тем, эксперт по Центральной Азии из Колумбийского университета Александр Кули заявил, что это признак того, что Пекин культивирует свое влияние в регионе после ухода США из Афганистана. По его словам, Китай незаметно заявляет о себе как о ведущей внешней силе в регионе.

"При этом он будет позиционировать себя как критик региональной политики США и как альтернативный лидер гуманитарной коалиции, состоящей из соседей Афганистана", - добавил эксперт.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

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война в Украине Сергей Лавров новости Китая
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