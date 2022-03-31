Арахамия назвал дату нового раунда переговоров с РФ и встречи президентов

Переговоры Украин и РФ / Reuters

Переговоры Украины с РФ в онлайн формате пройдут в пятницу, 1 апреля. Об этом заявил глава украинской делегации Давид Арахамия в Telegram.

Он также сообщил, что надеется через неделю подготовить наработки для дальнейшей встречи президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

"На переговорах в Турции мы также объявили, что сейчас есть потребность во встрече лидеров двух государств. Российская делегация ответила, что для начала следует иметь более согласованный проект договора. За неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса. И будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты стран", - отметил Арахамия.

Читайте такжеАрахамия раскрыл роль Абрамовича на переговорахКроме того, политик добавил, что Украина настаивает, чтобы встреча президентов прошла не на территории России или Беларуси.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

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