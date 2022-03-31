Арахамия раскрыл роль Абрамовича на переговорах

Роман Абрамович / Facebook

Глава украинской делегации на переговорах с Российской Федерацией Давид Арахамия считает положительной роль российского олигарха Романа Абрамовича в этом процессе.

По его словам, он изначально выступал как "неофициальный канал связи".

"На самом деле, честно говоря, он играет роль очень положительную. Но мне непонятно, почему он стал публичную роль исполнять. Потому что с самого начала была такая у него роль, что в переговорах называется back channel, то есть дополнительный канал связи, неофициальный, который помогает некие сложные вещи проговаривать на нормальном человеческом языке, а не на дипломатическом – то, что они не могут сказать официально. Затем благодаря международной прессе этот скрытый канал стал известен на весь мир фактически. Насколько мне понятна позиция, он уже не скрывается и уже не back channel, а является еще одним лицом на переговорах", – сказал Арахамия в интервью в эфире национального телемарафона.

Также он полагает, что Абрамович пытается показать себя как нейтральную сторону в переговорном процессе.

"Хотя мы не воспринимаем его как нейтральную сторону. Но, можно сказать, что он, конечно, более нейтрален, чем официальная сторона переговоров", – добавил глава украинской делегации.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

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