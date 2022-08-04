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Зеленский ищет прямого диалога с Си Цзиньпином, чтобы положить конец войне в Украине - СМИ

4 августа 2022, 08:31

Владимир Зеленский призвал Китай использовать свое огромное политическое и экономическое влияние на Россию, чтобы положить конец боевым действиям.

Владимир Зеленский, Си Цзиньпин
С 24 февраля Киев официально просил о разговоре с Китаем, сказал Зеленский / Фото УНИАН, Reuters

Президент Владимир Зеленский ищет возможность напрямую поговорить с главой КНР Си Цзиньпином, чтобы закончить войну в Украине.

Об этом глава государства сказал в интервью газете South China Morning Post. Отмечается, что это первое интервью президента Украины азиатским СМИ с начала российского вторжения. Китайские журналисты созвонились с Зеленским по Zoom, разговор длился 40 минут.

"Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, это было год назад. С начала широкомасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас не было никакого разговора с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно", - сказал он.

Зеленский призвал Китай использовать свое огромное политическое и экономическое влияние на Россию, чтобы положить конец боевым действиям.

"Это очень мощное государство. Это мощная экономика... Поэтому он может политически, экономически влиять на Россию. Кроме того, Китай является постоянным членом Совета безопасности ООН", - сказал Зеленский.

Как сообщал Главред, ранее западное издание National Post писало, что глава КНР Си Цзиньпин в телефонном режиме провел беседу с российским диктатором Путиным, основной темой которой стала война, которую Россия развязала в Украине. По данным журналистов, в беседу с русским диктатором китайский лидер не захотел публично осуждать российское вторжение в Украину и "призвал к решению проблемы путем переговоров".

Американское издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники, писало, что с начала полномасштабного вторжения РФ просила помощи у Китайской Народной Республики. Причем коммунистическая власть этой страны готова была помочь диктатору Путину и его приспешникам, но опасаются жестких санкций от Запада.

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