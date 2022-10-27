Вступит ли Китай в войну против Украины: эксперт дал прогноз

России не стоит надеятся на то, что Китай вступит в войну / Фото REUTERS

Китай не станет поддерживать Россию в ее войне против Украины, для этого нет оснований. Официальный Пекин все будет измерять с точки зрения собственных интересов и собственного национального эгоизма. Об этом заявил политический аналитик, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду.

"Китай никогда окончательно не выберет сторону России, потому что он знает, что Россия участвовала в столетиях унижения и разрушения Китайской империи в ХІХ-ХХ веках. Поэтому Россия рассматривается Китаем как такая страна, к которой можно выдвинуть территориальные претензии, как сырьевой придаток, слабая страна, которая оказалась неспособной преодолеть сопротивление даже Украины и проигрывает в войне", - считает Кулик.

По мнению эксперта, России не стоит надеятся на то, что Китай вступит в войну.

"Лишь когда Россия начнет распадаться, Китай, вероятнее всего, просто предложит свой зонтик безопасности какой-то части бывшей РФ и возьмет эту часть под свой патронат", - предположил он.

Как сообщал Главред, Виталий Кулик заявлял, что Китай не хочет, чтобы война в Украине заканчивалась. Там убеждены, что участником конфликта является не Украина, а Запад. Если война будет продолжаться как можно дольше, то Россия постепенно будет "обескровливаться и ослабляться", что только на руку Китаю.

Напомним, в июне председатель КНР Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение президента Путина. Лидер Китая заявил, что в ближайшее время посетить Россию будет сложно из-за пандемии коронавируса. Об этом шла речь во время телефонного разговора двух лидеров государств в июне. По данным издания National Post, основной темой разговора стала война, которую Россия развязала в Украине.

По данным журналистов, в беседе с русским диктатором китайский лидер не захотел публично осуждать российское вторжение в Украину и "призвал к решению проблемы путем переговоров". Причем, дескать, китайские дипломаты готовы помочь в этой проблеме.

В сентябре Путин и Си Цзиньпин встретились в Самарканде в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Американское издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники, писало, что с начала полномасштабного вторжения РФ просила помощи у Китайской Народной Республики. Причем коммунистическая власть этой страны готова была помочь диктатору Путину и его приспешникам, но опасалась жестких санкций от Запада.

Другие новости: