"Товарищ, пройдемте": как бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао прогнали со съезда Компартии

Бывшего китайского лидера Ху Цзиньтао вывели под руки из президиума во время заключительного заседания съезда Коммунистической партии, который проводится дважды за десятилетие. 79-летний мужчина, пользующийся авторитетом среди китайцев и правивший страной 10 лет, сидел на видном месте рядом с Си Цзиньпином.

Судя по видео, опубликованному журналистами, Ху Цзиньтао был удивлен происходящим. При этом стоит отметить, что церемония закрытия съезда Коммунистической партии обычно является тщательно срежиссированным мероприятием, а во время происшествия в зале присутствовало множество журналистов.

79-летний Ху сидел на видном месте за первым столом в Большом зале народных собраний в Пекине, рядом со своим преемником, нынешним лидером Си Цзиньпином, когда к нему сзади подошел сотрудник.

Ху раздраженно поговорил с мужчиной, в это время третий по старшинству лидер Китая Ли Чжаньшу, что сидел с другой стороны, держал руку на стуле за спиной Ху. Затем двое мужчин сопроводили Ху с его места, а сотрудник держал его за руку. Остальные члены группы сидели за главным столом и молча смотрели на происходящее.

По пути к выходу Ху остановился и, казалось, что-то сказал Си, а потом похлопал премьер-министра Ли Кэцяна по плечу. И Си, и Ли кивнули. Непонятно, что сказал Си в ответ.

Early drama: Hu Jintao seen being led out soon after reporters are led into the main hall pic.twitter.com/pRffGZF60I