"Товарищ, пройдемте": как бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао прогнали со съезда Компартии

Ху Дзиньтао под руки выводят из президиума съезда КПК / скриншот

Бывшего китайского лидера Ху Цзиньтао вывели под руки из президиума во время заключительного заседания съезда Коммунистической партии, который проводится дважды за десятилетие. 79-летний мужчина, пользующийся авторитетом среди китайцев и правивший страной 10 лет, сидел на видном месте рядом с Си Цзиньпином.

Судя по видео, опубликованному журналистами, Ху Цзиньтао был удивлен происходящим. При этом стоит отметить, что церемония закрытия съезда Коммунистической партии обычно является тщательно срежиссированным мероприятием, а во время происшествия в зале присутствовало множество журналистов.

Как все произошло

79-летний Ху сидел на видном месте за первым столом в Большом зале народных собраний в Пекине, рядом со своим преемником, нынешним лидером Си Цзиньпином, когда к нему сзади подошел сотрудник.

Ху раздраженно поговорил с мужчиной, в это время третий по старшинству лидер Китая Ли Чжаньшу, что сидел с другой стороны, держал руку на стуле за спиной Ху. Затем двое мужчин сопроводили Ху с его места, а сотрудник держал его за руку. Остальные члены группы сидели за главным столом и молча смотрели на происходящее.

По пути к выходу Ху остановился и, казалось, что-то сказал Си, а потом похлопал премьер-министра Ли Кэцяна по плечу. И Си, и Ли кивнули. Непонятно, что сказал Си в ответ.

Ху Цзиньтао вывели под руки: видео

Early drama: Hu Jintao seen being led out soon after reporters are led into the main hall pic.twitter.com/pRffGZF60I — Danson Cheong (@dansoncj) October 22, 2022

Китайские власти сначала публично никак не объяснили внезапный уход Ху. Этот драматический момент нигде не освещался в китайских СМИ и не обсуждался в китайских социальных сетях, где такие разговоры строго запрещены. Но это вызвало шквал спекуляций за рубежом. Позже было объявлено, что Ху Цзиньтао якобы стало плохо.

Это не случайность

Мероприятия Компартии Китая обычно тщательно срежиссированы. Так что изгнание Ху Цзиньтао из президиума вряд ли было случайностью. Утром он был на закрытом заседании съезда, после чего пришел на финальное заседание. И чиновники-распорядители съезда подошли к Ху и попросили его на выход именно после того, как операторы включили камеры.

Отметим, Китай времен Ху Цзиньтао отличался от Китая времен Си Цзиньпина. Ху опирался на принцип коллективного руководства и балансировал между различными фракциями в Политбюро. В эпоху Ху Китай открывался внешнему миру и все терпимее относился к внешним идейным влияниям. В то же время, Си Цзиньпин попытался закрыть страну и повел ее совсем другим курсом, и в первую очередь утвердился сам в роли бессменного руководителя.