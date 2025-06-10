Запутанная задача по ПДД: в каком порядке водители проедут перекресток

Сложный, но интересный тест по ПДД, который понравится многим.

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Задача по ПДД для водителей / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

В каком порядке проедут транспортные средства

Какие пункты ПДД на это указывают

Задачи по ПДД - это интересный способ с пользой провести время. К тому же, такие тесты помогают водителям усовершенствовать свои знания и подготовиться к различным непредсказуемым ситуациям на дороге.

Так, автор канала За!Правилами на YouTube поделился интересным тестом по ПДД, передает Главред.

Нужно рассмотреть изображение и ответить: в каком порядке транспортные средства проедут изображенный перекресток?

Тест ПДД / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

Трамвай и желтое авто, велосипед. Велосипед, трамвай и желтое авто. Желтое авто, велосипед, трамвай. Трамвай, велосипед, желтое авто.

Объяснение задачи

Мы имеем перекресток, к которому подъехали три транспортных средства. Трамвай и желтый автомобиль поворачивают направо, а велосипедист - проезжает прямо.

Перекресток необорудован светофорами, но на нем есть знаки приоритета, хотя конкретно в этой ситуации они особого значения не имеют, ведь все три транспортных средства находятся на одной дороге.

В частности, все транспортные средства находятся на равнозначных дорогах, а значит можно сразу сделать вывод, что трамвай проезжает первым, потому что на равнозначных дорогах трамвай всегда имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами.

Теперь осталось определить, сможет ли проехать водитель желтого автомобиля этот перекресток одновременно с трамваем, или все же он должен уступить дорогу велосипедисту.

В пункте 16.12 ПДД отмечается, что на регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель поворачивая направо или налево должен уступить дорогу пешеходам, которые переходят проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, которые движутся прямо в попутном направлении. Согласно этому правилу, водитель желтого автомобиля должен уступить дорогу велосипедисту и проедет перекресток последним.

Правильный вариант ответа - 4.

Интересная задача по ПДД для водителей - видео:

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Что известно о YouTube канале "За!Правилами"? YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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