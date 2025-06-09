Как остаться "невидимым" для полиции: патрульный объяснил, что именно выдает водителя

Вы узнаете:
- Как сделать авто менее заметным для полиции
- Почему спокойная езда спасает от остановки
- Какие привычки водителей раздражают патрульных больше всего
Большинство украинских водителей не в восторге от перспективы быть остановленными полицией, ведь это часто означает потенциальные претензии к водителю. Именно поэтому многие автомобилисты стремятся избежать встреч с правоохранителями на дороге.
Главред решил узнать, почему одни водители постоянно попадают в поле зрения полиции, а другие - остаются "невидимыми" в потоке.
Издание "SUV News" пообщалось с опытным патрульным, который поделился секретами, как сделать так, чтобы ваш автомобиль оставался незамеченным в общем потоке движения.
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Скорость - не главное
Большинство украинских автомобилистов считают, что полиция обращает внимание только на нарушителей скоростного режима. Однако патрульные одинаково замечают как лихачей, так и тех, кто движется слишком медленно.
"Мы обращаем внимание на любое отклонение от среднего ритма движения. Медленный водитель вызывает не меньше вопросов, чем тот, кто превышает скорость", - объясняет полицейский.
Внешний вид авто
Машины с ярким тюнингом, неоновой подсветкой или массивными обвесами мгновенно привлекают внимание. Меньше всего подозрений вызывают авто в базовой комплектации, особенно белого или серого цвета.
"Машина без визуальных излишеств буквально сливается с потоком", - отмечает инспектор.
Поведение за рулем
Агрессивная манера езды - главная причина, почему водители попадают под надзор. Также патрульные часто останавливают тех, кто явно нервничает при их появлении - меняет полосу, тормозит без причины или пытается исчезнуть из поля зрения.
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