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Могут взорваться в авто: какие вещи нельзя оставлять в салоне в жару

Даяна Швец
8 июня 2025, 22:50
69
Эксперты объяснили, какие привычные вещи становятся опасными в машине при +30°C.
авто, жара
Чего не должно быть в машине в жару / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что говорят эксперты:

  • Какие вещи могут испортиться, взорваться или отравить вас, если оставить их в авто в жару
  • Почему медикаменты категорически запрещено держать в автомобиле во время сильной жары

С наступлением жары автомобили превращаются в настоящие тепловые ловушки. Если на улице +30°C, в закрытом салоне может быть до +60°C. В таких условиях некоторые предметы становятся потенциально взрывоопасными или токсичными. Об этом пишет Главред со ссылкой на Автопилот.

Эксперты советуют немедленно убрать из авто пять групп вещей, которые могут серьезно навредить и технике, и здоровью:

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  • Аэрозольные баллончики. Любые дезодоранты, чистящие средства или лак для волос при нагревании могут взорваться. От повышенного давления баллон расширяется и становится крайне опасным.
  • Газированные напитки. Банки со сладкими или энергетическими напитками в машине способны "выстрелить". Расширенный газ вызывает взрыв банки, что приводит к липкому беспорядку и повреждениям салона.
  • Гаджеты. Смартфоны, планшеты и другая электроника плохо переносят жару. Перегрев может вывести технику из строя или даже вызвать короткое замыкание или возгорание аккумулятора.
  • Электронные сигареты и вейпы. Литиевые батареи не рассчитаны на экстремальные температуры. Они способны перегреться, протечь или взорваться, создавая реальную угрозу пожара.
  • Лекарства. Большинство медикаментов теряет свойства при температуре свыше +25°C. Хранение их в жарком авто делает лекарства неэффективными, а в отдельных случаях - опасными.

"Помните, что простая осторожность может уберечь вас от неприятностей и финансовых потерь. Всегда проверяйте салон своего автомобиля перед тем, как оставить его на жаре, и забирайте с собой эти пять предметов", - советуют эксперты.

Также не так давно эксперты рассказали, как защитить автомобиль от перегрева летом.

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Издание "Автопилот" является украинским онлайн-ресурсом, который специализируется на автомобильной тематике.

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