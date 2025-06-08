Могут взорваться в авто: какие вещи нельзя оставлять в салоне в жару

Эксперты объяснили, какие привычные вещи становятся опасными в машине при +30°C.

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Чего не должно быть в машине в жару / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что говорят эксперты:

Какие вещи могут испортиться, взорваться или отравить вас, если оставить их в авто в жару

Почему медикаменты категорически запрещено держать в автомобиле во время сильной жары

С наступлением жары автомобили превращаются в настоящие тепловые ловушки. Если на улице +30°C, в закрытом салоне может быть до +60°C. В таких условиях некоторые предметы становятся потенциально взрывоопасными или токсичными. Об этом пишет Главред со ссылкой на Автопилот.

Эксперты советуют немедленно убрать из авто пять групп вещей, которые могут серьезно навредить и технике, и здоровью:

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Аэрозольные баллончики . Любые дезодоранты, чистящие средства или лак для волос при нагревании могут взорваться . От повышенного давления баллон расширяется и становится крайне опасным.

. Любые дезодоранты, чистящие средства или лак для волос при нагревании могут взорваться От повышенного давления баллон расширяется и становится крайне опасным. Газированные напитки. Банки со сладкими или энергетическими напитками в машине способны "выстрелить". Расширенный газ вызывает взрыв банки, что приводит к липкому беспорядку и повреждениям салона.

Банки со сладкими или энергетическими напитками в машине способны "выстрелить". Расширенный газ вызывает взрыв банки, что приводит к липкому беспорядку и повреждениям салона. Гаджеты. Смартфоны, планшеты и другая электроника плохо переносят жару . Перегрев может вывести технику из строя или даже вызвать короткое замыкание или возгорание аккумулятора.

Смартфоны, планшеты и другая электроника плохо переносят жару Перегрев может вывести технику из строя или даже вызвать короткое замыкание или возгорание аккумулятора. Электронные сигареты и вейпы. Литиевые батареи не рассчитаны на экстремальные температуры. Они способны перегреться, протечь или взорваться, создавая реальную угрозу пожара.

Литиевые батареи не рассчитаны на экстремальные температуры. Они способны перегреться, протечь или взорваться, создавая реальную угрозу пожара. Лекарства. Большинство медикаментов теряет свойства при температуре свыше +25°C. Хранение их в жарком авто делает лекарства неэффективными, а в отдельных случаях - опасными.

"Помните, что простая осторожность может уберечь вас от неприятностей и финансовых потерь. Всегда проверяйте салон своего автомобиля перед тем, как оставить его на жаре, и забирайте с собой эти пять предметов", - советуют эксперты.

Также не так давно эксперты рассказали, как защитить автомобиль от перегрева летом.

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