Могут взорваться в авто: какие вещи нельзя оставлять в салоне в жару

Что говорят эксперты:
- Какие вещи могут испортиться, взорваться или отравить вас, если оставить их в авто в жару
- Почему медикаменты категорически запрещено держать в автомобиле во время сильной жары
С наступлением жары автомобили превращаются в настоящие тепловые ловушки. Если на улице +30°C, в закрытом салоне может быть до +60°C. В таких условиях некоторые предметы становятся потенциально взрывоопасными или токсичными. Об этом пишет Главред со ссылкой на Автопилот.
Эксперты советуют немедленно убрать из авто пять групп вещей, которые могут серьезно навредить и технике, и здоровью:
- Аэрозольные баллончики. Любые дезодоранты, чистящие средства или лак для волос при нагревании могут взорваться. От повышенного давления баллон расширяется и становится крайне опасным.
- Газированные напитки. Банки со сладкими или энергетическими напитками в машине способны "выстрелить". Расширенный газ вызывает взрыв банки, что приводит к липкому беспорядку и повреждениям салона.
- Гаджеты. Смартфоны, планшеты и другая электроника плохо переносят жару. Перегрев может вывести технику из строя или даже вызвать короткое замыкание или возгорание аккумулятора.
- Электронные сигареты и вейпы. Литиевые батареи не рассчитаны на экстремальные температуры. Они способны перегреться, протечь или взорваться, создавая реальную угрозу пожара.
- Лекарства. Большинство медикаментов теряет свойства при температуре свыше +25°C. Хранение их в жарком авто делает лекарства неэффективными, а в отдельных случаях - опасными.
"Помните, что простая осторожность может уберечь вас от неприятностей и финансовых потерь. Всегда проверяйте салон своего автомобиля перед тем, как оставить его на жаре, и забирайте с собой эти пять предметов", - советуют эксперты.
Также не так давно эксперты рассказали, как защитить автомобиль от перегрева летом.
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