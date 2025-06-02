Как защитить автомобиль от перегрева летом: ТОП-3 лайфхака в жару

Правильное обращение с автомобилем в жару позволяет избежать лишних расходов и сохранить комфорт в любой поездке.

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Три главных правила для водителя в жару / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему авто перегревается

Как избежать перегрева авто

Лето приносит не только удовольствие от путешествий, но и определенные вызовы для автовладельцев. Одной из главных летних проблем является перегрев автомобиля. Высокая температура воздуха способна создать некомфортные условия в салоне и даже вызвать технические неисправности. Об этом сообщает издание Автопилот, пишет Главред.

Чтобы избежать лишних проблем во время жары, специалисты советуют придерживаться нескольких простых, но эффективных рекомендаций:

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Парковка в тени. Никогда не оставляйте машину под открытым солнцем, если есть возможность припарковаться в тени. Прямые солнечные лучи быстро нагревают салон, что увеличивает нагрузку на систему кондиционирования, ускоряет износ внутренних материалов и портит лакокрасочное покрытие. Если другого варианта нет, перед выездом обязательно проветрите салон. Использование светоотражающих шторок. Солнцезащитные экраны на лобовом и боковых окнах помогают значительно снизить температуру внутри авто. Это позволяет уменьшить потребность в охлаждении кондиционером, сохраняет комфорт и предотвращает перегрев панели приборов. Следите за температурой двигателя, показатели на приборной панели нельзя игнорировать. Если стрелка температуры слишком высоко, следует немедленно остановиться и дать двигателю остыть. Перегрев мотора может привести к серьезным механическим повреждениям и дорогостоящему ремонту.

Более того, эксперт по автомобилям из компании Zego Car Insurance Джеймс Грантон рекомендует на всякий случай иметь в автомобиле запасную бутылку охлаждающей жидкости и воды для экстренных случаев.

В случае непредвиденных ситуаций на дороге также может пригодиться набор для экстренной помощи, включающий знак аварийной остановки, светоотражающий жилет и аптечку.

Также ранее автомеханик растолковал, как почистить салонный фильтр.

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Что за издание - "Автопилот"? Издание "Автопилот" является украинским онлайн-ресурсом, который специализируется на автомобильной тематике. На сайте публикуются новости, обзоры, полезные советы для водителей, а также информация о техническом обслуживании автомобилей, безопасности на дорогах и другие актуальные темы для автомобилистов.

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