Как защитить автомобиль от перегрева летом: ТОП-3 лайфхака в жару

Главное:
- Почему авто перегревается
- Как избежать перегрева авто
Лето приносит не только удовольствие от путешествий, но и определенные вызовы для автовладельцев. Одной из главных летних проблем является перегрев автомобиля. Высокая температура воздуха способна создать некомфортные условия в салоне и даже вызвать технические неисправности. Об этом сообщает издание Автопилот, пишет Главред.
Чтобы избежать лишних проблем во время жары, специалисты советуют придерживаться нескольких простых, но эффективных рекомендаций:
- Парковка в тени. Никогда не оставляйте машину под открытым солнцем, если есть возможность припарковаться в тени. Прямые солнечные лучи быстро нагревают салон, что увеличивает нагрузку на систему кондиционирования, ускоряет износ внутренних материалов и портит лакокрасочное покрытие. Если другого варианта нет, перед выездом обязательно проветрите салон.
- Использование светоотражающих шторок. Солнцезащитные экраны на лобовом и боковых окнах помогают значительно снизить температуру внутри авто. Это позволяет уменьшить потребность в охлаждении кондиционером, сохраняет комфорт и предотвращает перегрев панели приборов.
- Следите за температурой двигателя, показатели на приборной панели нельзя игнорировать. Если стрелка температуры слишком высоко, следует немедленно остановиться и дать двигателю остыть. Перегрев мотора может привести к серьезным механическим повреждениям и дорогостоящему ремонту.
Более того, эксперт по автомобилям из компании Zego Car Insurance Джеймс Грантон рекомендует на всякий случай иметь в автомобиле запасную бутылку охлаждающей жидкости и воды для экстренных случаев.
В случае непредвиденных ситуаций на дороге также может пригодиться набор для экстренной помощи, включающий знак аварийной остановки, светоотражающий жилет и аптечку.
Также ранее автомеханик растолковал, как почистить салонный фильтр.
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