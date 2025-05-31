Водителям на заметку: автомеханик растолковал, как почистить салонный фильтр

Вкратце:
- Как работает салонный фильтр и когда его менять
- Как грязный фильтр вредит авто и здоровью
В каждом автомобиле есть неприметная, но чрезвычайно важная деталь - салонный фильтр. Его задача - очищать воздух, попадающий в салон через климатическую систему. Об этом рассказывает издание Автопилот, ссылаясь на опыт американского автомеханика Скотти Килмера, который более 50 лет работает с автомобилями, пишет Главред.
Что будет, если не менять воздушный фильтр?
Когда фильтр забивается пылью и грязью, возникает целый ряд проблем: поток воздуха ослабевает, кондиционер работает с перегрузкой, появляется неприятный запах, а воздух в салоне насыщается вредными частицами.
По словам автомеханика, большинство жалоб на плохую работу кондиционера связаны не со сложными поломками, а с элементарным - загрязненным салонным фильтром.
Заменить его очень просто: достаточно снять бардачок (сжав его бока), открыть крышку и вытащить фильтр. Если он просто запылен - достаточно легонько выбить грязь. Но если сильно засорен - лучше заменить.
Почему важно менять фильтр для здоровья?
Своевременная замена фильтра - это не только о комфорте, но и о здоровье. Это особенно важно для людей с аллергиями или тех, кто часто стоит в пробках. Ведь без фильтра в салон попадает пыльца, вредные газы и токсичные соединения.
Килмер рекомендует устанавливать фильтры с активированным углем - они дороже, но лучше очищают воздух и нейтрализуют запахи.
Как часто нужно менять фильтр салона?
Чтобы избежать лишних затрат на ремонт климатической системы, достаточно менять фильтр раз в год или после каждых 24 тысяч километров. Также он советует не покупать фильтры в автомагазинах - цены там завышены. В сети можно найти качественные аналоги с угольным наполнителем по более низким ценам.
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Что за издание - "Автопилот"?
Издание "Автопилот" является украинским онлайн-ресурсом, который специализируется на автомобильной тематике.
На сайте публикуются новости, обзоры, полезные советы для водителей, а также информация о техническом обслуживании автомобилей, безопасности на дорогах и другие актуальные темы для автомобилистов.
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