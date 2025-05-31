Водителям на заметку: автомеханик растолковал, как почистить салонный фильтр

Пусть эта деталь кажется мелочью, однако ее состояние напрямую влияет на комфорт в салоне, самочувствие пассажиров и даже состояние климатической системы авто.

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Как чистить салонный фильтр / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Как работает салонный фильтр и когда его менять

Как грязный фильтр вредит авто и здоровью

В каждом автомобиле есть неприметная, но чрезвычайно важная деталь - салонный фильтр. Его задача - очищать воздух, попадающий в салон через климатическую систему. Об этом рассказывает издание Автопилот, ссылаясь на опыт американского автомеханика Скотти Килмера, который более 50 лет работает с автомобилями, пишет Главред.

Что будет, если не менять воздушный фильтр?

Когда фильтр забивается пылью и грязью, возникает целый ряд проблем: поток воздуха ослабевает, кондиционер работает с перегрузкой, появляется неприятный запах, а воздух в салоне насыщается вредными частицами.

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По словам автомеханика, большинство жалоб на плохую работу кондиционера связаны не со сложными поломками, а с элементарным - загрязненным салонным фильтром.

Заменить его очень просто: достаточно снять бардачок (сжав его бока), открыть крышку и вытащить фильтр. Если он просто запылен - достаточно легонько выбить грязь. Но если сильно засорен - лучше заменить.

Почему важно менять фильтр для здоровья?

Своевременная замена фильтра - это не только о комфорте, но и о здоровье. Это особенно важно для людей с аллергиями или тех, кто часто стоит в пробках. Ведь без фильтра в салон попадает пыльца, вредные газы и токсичные соединения.

Килмер рекомендует устанавливать фильтры с активированным углем - они дороже, но лучше очищают воздух и нейтрализуют запахи.

Как часто нужно менять фильтр салона?

Чтобы избежать лишних затрат на ремонт климатической системы, достаточно менять фильтр раз в год или после каждых 24 тысяч километров. Также он советует не покупать фильтры в автомагазинах - цены там завышены. В сети можно найти качественные аналоги с угольным наполнителем по более низким ценам.

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