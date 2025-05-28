Почему нужно мыть автомобиль после дождя: ответ удивит многих водителей

Вы узнаете:
- Как нужно мыть автомобиль после дождя
- Где скапливается больше всего влаги
Многие водители считают, что мыть автомобиль после дождя не обязательно, если на кузове и стеклах нет видимых загрязнений. Но это серьезное заблуждение.
Главред решил разобраться, когда нужно мыть автомобиль.
Почему авто нужно мыть после дождя
Непосредственно дождевая вода, как правило, опасности не представляет. Но в сочетании с уличной пылью, грязью и дорожными реагентами она превращается в агрессивную среду, пишет Автотема.
"Смесь дождевой воды с дорожной солью и пылью создает практически кислотную среду, которая разъедает лакокрасочное покрытие и провоцирует коррозию металлических элементов", - подчеркивают эксперты.
В частности, агрессивные вещества могут накапливаться в труднодоступных местах: в щелях между панелями кузова, на элементах подвески.
Если не удалять эти невидимые угрозы, то постепенно это приведет к развитию коррозии, которая очень быстро может распространиться на значительные участки кузова.
Как правильно мыть автомобиль
Чтобы эффективно устранить последствия дождя, следует использовать теплую воду с автошампунем, мягкие тряпки, щетки и губки. Слишком агрессивные моющие принадлежности могут создать царапины на покрытии авто.
В то же время, тщательно нужно мыть пороги и нижнюю часть дверей. Именно там скапливается больше всего реагентов.
Как сохранить кузов авто после дождя
Иван Рыбка в видео на YouTube рассказал, что после поездок под дождем стоит оставить автомобиль с открытыми дверями или багажником, чтобы влага, которая собралась между уплотнителями не повредила кузов авто.
Он также рекомендует достать из салона коврики и просушить их, а также дать просохнуть местам где они лежат.
Что делать с автомобилем после дождя - видео:
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Что за издание - "Автотема"?
"Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.
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