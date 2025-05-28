Почему нужно мыть автомобиль после дождя: ответ удивит многих водителей

Вода может скапливаться в труднодоступных местах авто.

https://glavred.info/auto/pochemu-nuzhno-myt-avtomobil-posle-dozhdya-otvet-udivit-mnogih-voditeley-10668593.html Ссылка скопирована

Как правильно мыть авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как нужно мыть автомобиль после дождя

Где скапливается больше всего влаги

Многие водители считают, что мыть автомобиль после дождя не обязательно, если на кузове и стеклах нет видимых загрязнений. Но это серьезное заблуждение.

Главред решил разобраться, когда нужно мыть автомобиль.

Почему авто нужно мыть после дождя

Непосредственно дождевая вода, как правило, опасности не представляет. Но в сочетании с уличной пылью, грязью и дорожными реагентами она превращается в агрессивную среду, пишет Автотема.

"Смесь дождевой воды с дорожной солью и пылью создает практически кислотную среду, которая разъедает лакокрасочное покрытие и провоцирует коррозию металлических элементов", - подчеркивают эксперты.

В частности, агрессивные вещества могут накапливаться в труднодоступных местах: в щелях между панелями кузова, на элементах подвески.

Если не удалять эти невидимые угрозы, то постепенно это приведет к развитию коррозии, которая очень быстро может распространиться на значительные участки кузова.

Как правильно мыть автомобиль

Чтобы эффективно устранить последствия дождя, следует использовать теплую воду с автошампунем, мягкие тряпки, щетки и губки. Слишком агрессивные моющие принадлежности могут создать царапины на покрытии авто.

В то же время, тщательно нужно мыть пороги и нижнюю часть дверей. Именно там скапливается больше всего реагентов.

Как сохранить кузов авто после дождя

Иван Рыбка в видео на YouTube рассказал, что после поездок под дождем стоит оставить автомобиль с открытыми дверями или багажником, чтобы влага, которая собралась между уплотнителями не повредила кузов авто.

Он также рекомендует достать из салона коврики и просушить их, а также дать просохнуть местам где они лежат.

Что делать с автомобилем после дождя - видео:

Читайте также:

Что за издание - "Автотема"? "Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред