Есть в каждой машине: за что украинских водителей штрафуют на 510 гривен

Неправильное размещение устройства может привести к штрафу.

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За украинских водителей штрафуют на 510 гривен / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Где нельзя цеплять видеорегистратор

Как правильно установить видеорегистратор, чтобы избежать штрафа

Установка видеорегистратора в автомобиле — популярная практика среди украинских водителей, стремящихся обезопасить себя в случае ДТП.

Как сообщает NewsAuto, неправильное размещение такого устройства может не только создать угрозу безопасности, но и привести к штрафу.

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Почему важно правильно устанавливать видеорегистратор?

Согласно Правилам дорожного движения Украины, размещение видеорегистратора в зоне стеклоочистителей считается нарушением. Это объясняется тем, что устройство может ограничить обзор водителю, что опасно в любых дорожных условиях. За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 510 гривен по статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Опасность нижней части лобового стекла

Особую тревогу вызывает установка регистратора в нижней части лобового стекла. Это не только влияет на видимость, но и может нарушить работу подушек безопасности. В случае аварии устройство, закреплённое в этой зоне, способно заблокировать корректное срабатывание подушек, увеличивая риск травм для водителя и пассажиров.

Кабель — не менее важен

Нередко нарушением становится и провисающий кабель питания. Если провод мешает обзору или свободному движению рук, это может быть расценено как угроза безопасности. Специалисты советуют прокладывать кабель скрытно — под обшивкой или вдоль стоек, чтобы он не отвлекал внимание и не мешал обзору.

Где можно размещать регистратор?

Наиболее безопасное и законное место для установки — за зеркалом заднего вида или рядом с ним. В этой зоне устройство не мешает водителю, не перекрывает обзор и не влияет на работу важных систем безопасности автомобиля.

Также стоит правильно настроить угол камеры — чтобы она охватывала проезжую часть и переднюю часть авто, но не отвлекала от вождения.

Ранее сообщалось о том, что возможен ли штраф за пересечение стертой разметки на дороге. На некоторых дорогах дорожная разметка может полностью стереться.

Напомним, ранее украинских водителей предупредили о наложении штрафов. В Украине существуют законодательные ограничения по мойке собственного автотранспорта.

Напомним, Главред писал, что украинских водителей могут начать штрафовать за превышение допустимого уровня шума, который создает их транспорт. Размер штрафа за первое нарушение будет составлять 17 000 грн.

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