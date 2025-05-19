Возможен ли штраф за пересечение стертой разметки на дороге: водителям стоит знать

На некоторых дорогах дорожная разметка может полностью стереться.

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Что делать, когда стерта разметка на дороге / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Можно ли пересекать стертую дорожную разметку

Могут ли водители получить за это штраф

Часто бывает так, что под влиянием времени и погодных условий на дорогах стирается разметка, а дорожные службы могут не спешить ее обновлять. Из-за этого водители могут, например, пересечь сплошную линию.

Главред решил разобраться, могут ли штрафовать водителей за пересечение стертой разметки.

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Имеет ли полиция право штрафовать водителей за пересечение невидимой полосы

По словам юристов, патрульные хорошо знают, где какая разметка должна быть, поэтому часто пользуются тем, что водители считают своей виной, что не видят стертую от времени разметку, пишет vnedorozhnik.net.

В то же время, согласно ПДД, водитель не несет ответственности за нарушение требований разметки или дорожных знаков, которые он не мог видеть. В такой ситуации штраф является неправомерным и подлежит отмене.

Как избежать штрафа из-за стертой разметки

В случае получения необоснованного штрафа, водители могут фотографировать место инцидента, зафиксировав состояние разметки и ее видимость.

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