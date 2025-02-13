На каких дорогах запрещено пристегиваться ремнем безопасности: важно знать

На каких дорогах действуют особые правила для водителей, которые многих удивляют.

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Когда можно не пристегиваться в авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Где нельзя использовать ремень безопасности

Чем это объясняется

Использование ремней безопасности в Украине является обязательным требованием для водителей и их пассажиров. Пренебрежение ремнями безопасности может иметь серьезные последствия. Согласно действующему законодательству, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодня составляет 510 гривен.

Однако есть места, где пристегиваться не просто не нужно, но и запрещено, пишет Главред со ссылкой на Твоя машина.

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Так, в районе шведского города Лулео каждую зиму местные власти прокладывают временные дороги по замерзшим озерам, чтобы сократить путь по местным логистическим маршрутам.

На этих ледовых дорогах действуют особые правила. В частности есть запрет использования ремней безопасности. Такая идея заключается в том, что если случится хоть и маловероятный, но критический сценарий, когда лед под вашей машиной треснет, вы сможете быстро и легко выбраться из тонущего авто, будучи непристегнутым.

Но это не единственное правило. Отмечается, что дистанция до впереди идущего автомобиля не должна быть меньше 50 метров, остановка на ледовой дороге запрещена, а скорость движения ограничена до 30 км/ч.

Стоит подчеркнуть, что дороги через озеро не только сокращают время путешествия, но и в зимних условиях являются единственными маршрутами, ведущими к населенным островам. Летом, а в некоторых местах и до первых недель зимы, ходят паромы. В какой-то момент водоемы замерзают и суда перестают курсировать. Тут в дело и вступают ледяные дороги, которые сперва тщательно готовят и проверяют на безопасность использования.

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