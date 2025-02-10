Для чего японцы ставят дощечки возле колес авто: водители будут удивлены

Водителям рассказали об интересном лайфхаке, который сохранит авто.

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Как защитить колеса авто / коллаж: Главред, фото: pixabay, mashyna.com

Вы узнаете:

Почему водители ставят дощечки возле колес авто

Какую проблему они решают

Уход за автомобилем часто требует различных мероприятий, направленных на то, чтобы машина не подвергалась негативным явлениям. Иногда для этого требуется креативный подход.

Так, японские автовладельцы активно применяют тактику использования фанеры и маленьких дощечек для защиты колес авто, пишет Главред со ссылкой на Твоя машина.

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Это объясняется тем, что во многих городах Японии есть нерешенная проблема бродячих собак. Животные разгуливают по улицам и колеса автомобилей кажутся им отличным местом для того, чтобы справить свою нужду. Именно это предотвращает гениальный, но простой японский лайфхак.

Суть метода заключается в том, чтобы прикрыть колесо куском фанеры или деревянной дощечкой. Собаке будет неудобно расположиться возле колеса и оно останется чистым.

Для украинских водителей, которые страдают от подобных проблем с бездомными животными, этот лайфхак также может пригодиться.

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Что известно об издании Твоя машина? Украинский автомобильный ресурс Твоя машина - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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