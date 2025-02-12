Может запутать водителей: что означает дорожный знак черно-белая дорога и авто

В Украине уже устанавливают интересный дорожный знак, который может удивлять водителей.

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Дорожный знак 1.40 в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, vodiy.ua

Вы узнаете:

О чем информирует знак с черно-белой дорогой

Где его устанавливают

В Украине есть много разнообразных дорожных знаков, но некоторые из них могут запутать даже опытных водителей. Так, на некоторых дорогах можно увидеть установленный дорожный знак, на котором изображена черно-белая дорога, а над ней автомобиль.

Главред решил разобраться, что означает знак с черно-белой дорогой.

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О чем сообщает знак с черно-белой дорогой в красном треугольнике

Согласно ПДД, этот дорожный знак имеет официальный номер 1.40 и называется "Изменение покрытия". Он относится к группе предупредительных. Изображается в виде треугольника с широкой красной обводкой.

Знак устанавливается в пределах населенного пункта на расстоянии от 50 до 100 метров до опасного участка, а вне населенных пунктов - 150-300 метров.

Он информирует участников дорожного движения об изменении типа дорожного покрытия - переход с усовершенствованного покрытия на гравийную или грунтовую дорогу.

Дорожный знак 1.40 / фото: vodiy.ua

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