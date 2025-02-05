Водителям не стоит игнорировать: что означает дорожный знак снежинка

В ПДД есть множество дорожных знаков, которые могут удивлять водителей.

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Табличка 7.12 из ПДД / коллаж: Главред, фото: pixabay, vodiy.ua

Вы узнаете:

Что означает табличка снежинка

О чем она предупреждает

В холодное время года появляются факторы, усложняющие жизнь водителя. Это снижение обзора и видимости, скользкие дороги, необходимость очищать автомобиль от снега и льда, проблема воды в салоне, низкие температуры.

Поэтому, для удобства, есть несколько указателей и табличек для водителей, которыми нужно руководствоваться только зимой. В другие сезоны информация, которую они несут - неактуальна, пишет Главред.

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Что означает табличка к дорожным знакам снежинка

Согласно ПДД, эта табличка имеет порядковый номер 7.12 "Гололедица". Синяя снежинка на белом фоне входит в категорию зимних знаков дорожного движения и предупреждает водителей о скользкой проезжей части зимой.

Такую дорожную табличку устанавливают на неровных поверхностях, склонах, подъемах, где лед может спровоцировать аварию. Кроме того, иногда её совмещают с другими дорожными знаками.

Стоит добавить, что комбинация запрещающего знака и этой таблички ограничивает водителя в выборе скорости, желании совершить обгон или полностью запрещает движение определенному виду транспортных средств во время гололеда на определенном участке дороги. В комбинации с некоторыми предупреждающими знаками, часто со знаком 1.13 "Скользкая дорога", эта табличка информирует водителей о соответствующем дорожном покрытии.

Табличка к дорожным знакам 7.12 / фото: vodiy.ua

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Что такое правила дорожного движения (ПДД)? Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

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