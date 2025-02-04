Почему зимой нужно парковать авто передом на восток: хитрый лайфхак

Зимняя парковка, как и зимняя езда, имеет свои особенности.

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Как парковать авто зимой / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Как правильно парковать авто зимой

Почему нужно ставить авто передом на восток

Водители оставляя свой автомобиль на ночь во дворе даже не интересуются тем, как именно будет расположено транспортное средство. Преимущественно им безразлично, куда "смотрит" лобовое стекло припаркованного авто, но это имеет важное значение.

Эксперты издания "Твоя машина" отмечают, что опытные водители оставляют свои машины на улице лицом на восток, пишет Главред.

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Для чего водители паркуют авто передом на восток

Как сообщается, дело в том, что при таком расположении лучи утреннего солнца сперва попадут на переднюю часть автомобиля, в частности на лобовое стекло.

Поскольку многие авто в зимний период сталкиваются с проблемой обледенения окон, это позволит избавить автовладельца от необходимости утренней очистки лобового стекла от льда. Он просто растает сам.

Кроме того, под воздействием прямых солнечных лучей автомобиль быстрее прогреется, что сделает процесс поездки более комфортным и избавит водителя от необходимости ждать, пока печка прогреет салон.

Как разморозить лобовое стекло авто / Инфографика: Главред

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