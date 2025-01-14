Водителям на заметку: пять ошибок, которые 'убивают' генератор в автомобиле

В некоторых случаях водители сами могут приближать поломку генератора.

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Что может "убить" генератор / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему генератор в авто может сломаться

Как это предотвратить

Ремонт автомобиля - это всегда дорогостоящая процедура, поэтому большинство водителей стараются бережно относиться к своему транспортному средству. Однако, иногда бывает так, что автолюбители совсем забывают об автомобильном генераторе, что является большой ошибкой.

Главред решил разобраться, что может убить генератор в авто.

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Что может влиять на работу генератора

Как пишет издание "Твоя машина", исправный генератор крайне важен для нормальной работы автомобиля. Его ремонт или замена могут обойтись в кругленькую сумму.

Эксперты обращают внимание, что в некоторых случаях водители сами могут приближать поломку генератора. В частности, есть пять типичных ошибок за рулем, которые "убивают" генератор:

Использование старой АКБ. Нестабильно работающая изношенная батарея приводит к быстрому износу генератора.

Нестабильно работающая изношенная батарея приводит к быстрому износу генератора. Перегрузка генератора. Если долго использовать электроприборы при выключенном двигателе - это приводит к износу батареи и генератора.

Установка мощного аудио оборудования. Сегодня многие ездят с мощными аудиосистемами, но стоит помнить, что их работа сильно перегружает АКБ и генератор.

Сегодня многие ездят с мощными аудиосистемами, но стоит помнить, что их работа сильно перегружает АКБ и генератор. Установка дополнительной светотехники. Дополнительные яркие фары или освещение в салоне может сделать поездки более комфортными, но перегрузит энергосистему.

Дополнительные яркие фары или освещение в салоне может сделать поездки более комфортными, но перегрузит энергосистему. Проезд по лужам. Если влага попадет в генератор, то это может привести к его повреждению и короткому замыканию.

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Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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