Водителям на заметку: пять ошибок, которые 'убивают' генератор в автомобиле

Вы узнаете:
- Почему генератор в авто может сломаться
- Как это предотвратить
Ремонт автомобиля - это всегда дорогостоящая процедура, поэтому большинство водителей стараются бережно относиться к своему транспортному средству. Однако, иногда бывает так, что автолюбители совсем забывают об автомобильном генераторе, что является большой ошибкой.
Главред решил разобраться, что может убить генератор в авто.
Что может влиять на работу генератора
Как пишет издание "Твоя машина", исправный генератор крайне важен для нормальной работы автомобиля. Его ремонт или замена могут обойтись в кругленькую сумму.
Эксперты обращают внимание, что в некоторых случаях водители сами могут приближать поломку генератора. В частности, есть пять типичных ошибок за рулем, которые "убивают" генератор:
- Использование старой АКБ. Нестабильно работающая изношенная батарея приводит к быстрому износу генератора.
- Перегрузка генератора. Если долго использовать электроприборы при выключенном двигателе - это приводит к износу батареи и генератора.
- Установка мощного аудио оборудования. Сегодня многие ездят с мощными аудиосистемами, но стоит помнить, что их работа сильно перегружает АКБ и генератор.
- Установка дополнительной светотехники. Дополнительные яркие фары или освещение в салоне может сделать поездки более комфортными, но перегрузит энергосистему.
- Проезд по лужам. Если влага попадет в генератор, то это может привести к его повреждению и короткому замыканию.
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Что известно об издании "Твоя машина"?
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
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