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Как сократить расход топлива зимой: водителям сказали, на что обратить внимание

Мария Николишин
13 января 2025, 20:53
378
Проблема экономии топлива является актуальной для всех водителей.
Как сократить расход топлива зимой: водителям сказали, на что обратить внимание
Как сократить расход топлива / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему автомобиль может расходовать большое количество топлива зимой
  • Как решить эту проблему

В зимний период автомобили традиционно потребляют больше топлива, что может стать сильным ударом по карману водителя.

Главред решил разобраться, что нужно сделать, чтобы сократить расход топлива.

видео дня

Как можно сократить расход топлива в авто

Как пишет издание "Твоя машина", водителям стоит обратить на несколько факторов, которые напрямую влияют на количество топлива, которое потребляет автомобиль.

  • Вес авто. Прежде всего нужно обратить внимание на вес автомобиля. Стоит убрать из багажника и салона все лишние вещи, которые усиливают нагрузку на мотор во время езды.
  • Снег. Следует регулярно очищать машину от снега, который спрессовывается и становится тяжелым. Кроме того, снег и лед на поверхности кузова ухудшают аэродинамику.
  • Шины. Отдельно стоит уделить внимание автомобильным шинам. При падении температуры давление в них также падает, что приводит к повышенному расходу топлива.
  • Планирование маршрутов. Сэкономить топливо зимой можно еще путем планирования маршрутов, использования качественного топлива, избегая агрессивной манеры вождения.

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Что известно об издании "Твоя машина"?

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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