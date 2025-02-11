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Большинство не знает: почему не стоит использовать литые диски на авто зимой

Мария Николишин
11 февраля 2025, 21:44
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Оказывается, литые диски ощутимо влияют на работу авто в разный период года.
Большинство не знает: почему не стоит использовать литые диски на авто зимой
Литые диски на авто / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие преимущества у литых дисков
  • Какие диски лучше подходят для зимы

Литые диски пользуются большой популярностью среди водителей, поскольку они имеют стильный вид. Но у этого типа дисков есть свои недостатки.

В частности, когда дороги покрываются снегом и льдом, безопасность водителя и пассажиров может оказаться под угрозой, пишет Главред со ссылкой на UaMotors.

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Преимущества литых дисков

Основное преимущество литых дисков - это их легкость. Они помогают авто лучше увеличивать скорость и экономить топливо в теплое время года. Но зимой тяжелая зимняя резина снижает их преимущества.

Почему не стоит использовать литые диски зимой

По словам экспертов, когда температура опускается до -10, литые диски становятся хрупкими. Они могут треснуть даже от небольшого удара, а при морозах до -40 уже и вовсе могут сломаться. Это все случается гораздо чаще, чем со штампованными дисками, которые в разы прочнее и выдерживают такие условия значительно лучше.

Еще одна проблема литых дисков - это их конструкция. Они часто имеют большие отверстия и спицы, куда попадают грязь и вода. В результате они могут сильно нарушить баланс колеса, а это уже влияет на управляемость. Со штампованными дисками таких проблем гораздо меньше, потому что они не имеют таких отверстий, где может накапливаться грязь.

Поэтому водителям советуют на время зимнего сезона отказаться от литых дисков в пользу штампованных.

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