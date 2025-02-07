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У воров - ни единого шанса: механик назвал кнопку, которая спасет авто от угона

Руслана Заклинская
7 февраля 2025, 20:27
419
Автомобиль можно защитить с помощью одного простого действия.
У воров - ни единого шанса: механик назвал кнопку, которая спасет авто от угона
Как защитить свой автомобиль от воров / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Как обезопасить автомобили от угона
  • Какую кнопку в авто нужно нажать, чтобы помешать ворам

Известный автомеханик Скотти Килмер дал простой, но эффективный совет, как водителям уменьшить риск угона автомобиля. Перед тем как оставить машину, обязательно убедитесь, что ручной тормоз затянут, пишет Daily Express.

Главред узнал, как ручной тормоз помогает предотвратить угон авто.

видео дня

Нажатие на ручной тормоз создает дополнительную проблему для воров, затрудняя им возможность быстро уехать на угнанном авто. Килмер подчеркнул, что этот способ действует даже в случаях, когда преступники используют эвакуаторы или грузовики.

Почему это важно:

  1. Использование ручного тормоза помогает в борьбе с угонами.
  2. Автомобиль без нажатого ручного тормоза может случайно покатиться вперед или назад, вызвав аварию или повреждения.

Некоторые пользователи YouTube согласились с советом Килмера, а некоторые выразили сомнения. Они отмечают, что профессиональные воры могут использовать специальное оборудование, чтобы забрать авто даже с зажатым тормозом.

Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика
Как защититься от запотевания стекол в авто / Инфографика: Главред

Дополнительные советы по защите авто

Эксперты рекомендуют не только использовать ручной тормоз, но и оставлять автомобиль на передаче, в зависимости от уклона дороги:

  • Если авто припарковано на ровной поверхности или носом вверх - оставить на первой передаче.
  • Если машина стоит под уклоном носом вниз - включить заднюю передачу.

Так водители заблокируют двигатель и ведущие колеса и одновременно обеспечат еще один уровень защиты от воров.

Использование ручного тормоза - это простой и доступный способ усложнить угон авто. Однако для максимальной защиты следует комбинировать этот метод с другими средствами безопасности, такими как блокировка руля или сигнализация.

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Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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