Сэкономить можно более 8 000 грн в год: механик назвал секретную кнопку в авто

Водители, которые часто находятся за рулем, могут экономить более 8 тысяч гривен в год - и все это благодаря одному простому нажатию кнопки.

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Секретная кнопка в вашем авто поможет сэкономить 8 000 грн в год / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Как работает режим Eco Mode

В каких ситуациях режим наиболее эффективен

Когда не стоит включать Eco Mode

Многие водители даже не подозревают, что малоизвестная кнопка в их авто может помочь сэкономить более 8 000 грн в год. Специалисты компании Plates Express объясняют, что встроенный в некоторые автомобили режим Eco Mode помогает оптимизировать работу транспортного средства и снизить расход топлива без ущерба для скорости или комфорта, пишет Daily Express.

Главред узнал, как можно сэкономить на топливе.

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Однако, по их словам, большинство водителей или не знают об этой функции, или используют ее неправильно.

Это распространенная опция современных авто - от хэтчбеков до внедорожников. Она меняет настройки работы двигателя и других систем, чтобы уменьшить расход топлива.

Как работает режим Eco Mode

По словам экспертов, когда этот режим активирован, он делает ряд небольших, но эффективных изменений в работе автомобиля:

Регулировка отклика педали газа - авто ускоряется более плавно, что уменьшает расход топлива из-за лишних оборотов двигателя. Оптимизированное переключение передач - в автоматических авто коробка передач работает более эффективно, поддерживая двигатель на более низких оборотах. Настройка климат-контроля - кондиционер и система обогрева используют меньше энергии без потери комфорта. Ограничение мощности двигателя - мощность снижается для более стабильного и экономного управления.

Специалисты отмечают, что эти изменения могут привести к существенной экономии топлива, особенно для тех, кто часто путешествует на большие расстояния или стоит в пробках. В зависимости от стиля вождения, дорожных условий и типа авто, использование Eco Mode может увеличить топливную эффективность на 5-10%.

В Украине среднестатистический украинский водитель проезжает 20-25 тысяч километров в год. По состоянию на февраль 2025 года средняя цена бензина А-95 в Украине составляет примерно 55 гривен за литр. Таким образом, годовые расходы на топливо для среднестатистического украинского водителя составляют около 80-100 тыс. гривен. Использование режима Eco Mode может обеспечить экономию не менее 8 000 гривен в год, а для владельцев больших автомобилей эта сумма может быть еще выше.

Как разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

Когда Eco Mode работает лучше всего

Специалисты рекомендуют включатьEco Mode в таких ситуациях:

Городские поездки и пробки - уменьшение чувствительности дросселя уменьшает расход топлива во время медленного движения.

- уменьшение чувствительности дросселя уменьшает расход топлива во время медленного движения. Длительные поездки по трассам - сниженная мощность двигателя способствует стабильной скорости и экономии топлива.

- сниженная мощность двигателя способствует стабильной скорости и экономии топлива. Ежедневные поездки на работу и по делам - регулярное использование этой функции помогает экономить топливо в обычном режиме езды.

Когда лучше выключить Eco Mode

Есть ситуации, когда Eco Mode может быть неуместным:

Обгон и слияние с потоком на трассе - пониженная чувствительность педали газа может сделать разгон медленнее.

- пониженная чувствительность педали газа может сделать разгон медленнее. Крутые подъемы и тяжелые грузы - для преодоления сложных условий требуется максимальная мощность двигателя.

- для преодоления сложных условий требуется максимальная мощность двигателя. Экстремальные погодные условия - в сильную жару или холод может понадобиться полноценная работа климат-контроля.

Как еще можно сэкономить топливо

Если в вашем автомобиле нет Eco Mode, эксперты советуют придерживаться таких привычек для экономии топлива:

Плавное управление - избегайте резкого ускорения и торможения. Регулярное техническое обслуживание - чистые фильтры и правильное давление в шинах способствуют лучшей топливной экономии. Уменьшение веса авто - избавьтесь от лишнего груза в багажнике, ведь дополнительный вес увеличивает расход топлива.

Если в вашем авто есть режим Eco Mode, стоит попробовать им пользоваться, чтобы уменьшить расходы на топливо. Для водителей, которые много ездят, экономия может составить более 8 тысяч в год - и это только благодаря одному нажатию кнопки.

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Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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